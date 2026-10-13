Россиянин зарядил каталонцев

«Галатасарай» пытался организовывать контрвыпады, но попытки это были сбивчивые. Очередная — на излете получаса — выдающейся тоже не казалась. Рафаэл Леан рвался вперед по левому флангу, но надеялся прежде всего на себя. Партнеров, готовых помочь, не было видно. И вдруг из этого забега стало что-то вырисовываться. Португальский технарь развил такую скорость, что от опекуна Эрика Гарсии ушел как от стоячего и следом вырезал передачу в центр — может быть, наобум, не глядя, не подозревая, что там, перед штрафной площадью «Барселоны», огромная брешь и что в эту зону уже вбегает Алексей Батраков. Его никто не встречал, а помешать могло только одно обстоятельство: мяч уходил, катился чуть быстрее, чем хотелось бы. Но завершение Батракова не подвело — ударил хорошо, а помог открыть счет рикошет. Маловероятный сценарий превратился в реальность. 21-летний россиянин, перешедший в «Галатасарай» из московского «Локомотива» минувшим летом, в седьмом матче в составе стамбульского клуба забил за него свой первый мяч.