Россиянин зарядил каталонцев
«Галатасарай» проиграл «Барселоне», несмотря на первый гол Алексея Батракова
14.10.2026, 01:57
Самый интересный для российских зрителей матч игрового дня Лиги чемпионов подарил им один яркий момент, но завершился предсказуемо. Стамбульский «Галатасарай» на своем поле потрепал нервы «Барселоне» и в первом тайме даже вышел вперед благодаря голу Алексея Батракова — первому для 21-летнего российского полузащитника после переезда в Турцию из московского «Локомотива». Однако в итоге хозяева были разгромлены самой горячей командой Европы со счетом 1:4.
Матч «Галатасарая» и «Барселоны» в Стамбуле, представлявшийся наиболее любопытным для российских болельщиков среди всех встреч общего этапа Лиги чемпионов, назначенных на 13 октября, начинался как-то вяло. Первые 15 минут шли невероятно долго: вязкая игра, уйма безадресных передач, четыре офсайда — по два с каждой стороны.
«Барселона», естественно, со временем от брака избавилась и стала напоминать команду, одержавшую девять подряд побед со старта сезона и забившую за эти девять матчей 39 мячей. Первый «легальный» момент возник у Энтони Гордона, выскочившего один на один и бившего низом. Чуть позже угрожали воротам Дани Ольмо и Жуан Канселу. В таких обстоятельствах гол Алексея Батракова, о котором думали как о сценарии маловероятном, но на который надеялись многие его неравнодушные к футболу соотечественники, виделся чем-то совсем несбыточным. Да неоткуда ему было взяться...
«Галатасарай» пытался организовывать контрвыпады, но попытки это были сбивчивые. Очередная — на излете получаса — выдающейся тоже не казалась. Рафаэл Леан рвался вперед по левому флангу, но надеялся прежде всего на себя. Партнеров, готовых помочь, не было видно. И вдруг из этого забега стало что-то вырисовываться. Португальский технарь развил такую скорость, что от опекуна Эрика Гарсии ушел как от стоячего и следом вырезал передачу в центр — может быть, наобум, не глядя, не подозревая, что там, перед штрафной площадью «Барселоны», огромная брешь и что в эту зону уже вбегает Алексей Батраков. Его никто не встречал, а помешать могло только одно обстоятельство: мяч уходил, катился чуть быстрее, чем хотелось бы. Но завершение Батракова не подвело — ударил хорошо, а помог открыть счет рикошет. Маловероятный сценарий превратился в реальность. 21-летний россиянин, перешедший в «Галатасарай» из московского «Локомотива» минувшим летом, в седьмом матче в составе стамбульского клуба забил за него свой первый мяч.
Выяснилось, что не зря профильные спортивные ресурсы весь вторник вспоминали, кому еще из российских футболистов удавалось огорчить каталонцев в Лиге чемпионов. Список небольшой — всего четыре имени. Сергей Родионов и Валерий Карпин (дважды) забивали за московский «Спартак», взявший у «Барселоны» в 1994-м одно очко в двух матчах группового этапа. 15 лет спустя Александр Рязанцев, тоже в группе, вдарил чуть ли не с центра поля и помог казанскому «Рубину» одолеть гранд на Camp Nou. А еще через полтора года Андрей Аршавин дал лондонскому «Арсеналу» надежду перед ответной встречей с суперкомандой Пепа Гвардиолы в 1/8 финала («Арсенал» в итоге вылетел). Теперь имен стало пять.
«Барселону» гол Батракова ненадолго оглушил: то, что происходило на газоне после него, мало соответствовало прогнозам. «Галатасарай» продолжал давить и совсем скоро во второй раз отправил мяч в сетку ворот соперника. И на этот раз Алексей Батраков поучаствовал в эпизоде. Он подавал угловой и подал его недурно. На высокий навес откликнулся Виктор Осимхен. Нигерийский форвард послал мяч в створ, а Барыш Йылмаз его подправил. Как выяснилось через пару минут, это касание было лишним. Видеоассистенты рефери зафиксировали положение вне игры и отменили гол.
И надолго «Галатасарай» не хватило. Короткую вспышку хозяев в середине первого тайма гости пережили и под перерыв счет сравняли: после затяжной атаки отличился Жуан Канселу, тут же побежавший успокаивать поднадоевшие своим свистом и гулом трибуны стадиона Ali Sami Yen. А интрига умерла вскоре после перерыва. Навалившаяся на турецкого чемпиона «Барселона» сломила его сопротивление к 53-й минуте. Преимущество плюс 2 обеспечили два шанса, созданных Ламином Ямалем. Сначала 19-летний вингер мягко набросил в центр штрафной, куда поспешил Фермин Лопес. Затем испанский вундеркинд затащил мяч в штрафую, едва не запутался в нем, исполняя цирковые элементы, но все-таки обхитрил защитника Эрена Элмалы и поделился с Энтони Гордоном. Англичанин с близкого расстояния поразил ближний угол.
Завершилось все, как и ожидалось, разгромом, к которым «Барселона» в этом сезоне всех приучила. Итоговый счет — 4:1 в пользу команды Ханси Флика — установил Карим Адейеми.
После двух туров на счету «Барселоны» шесть очков и разница мячей 9:2. Она возглавляет турнирную таблицу общего этапа Лиги чемпионов. «Галатасарай» пока очков не набрал и при разнице мячей 2:7 идет третьим с конца.