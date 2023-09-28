Ипотечный портфель пополняется рисками

Центробанк раскрыл долю ипотечников, которые тратят на кредиты более половины дохода. Таких клиентов во втором квартале было большинство — почти 72%. Данными Банк России поделился с РБК. Регулятор впервые раскрыл эту статистику. В ипотечном портфеле доля кредитов, выданных таким клиентам, составляет 60%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В ЦБ признают: темпы роста ипотечного кредитования ускоряются. И происходит это за счет рискованных групп клиентов. Все это «отражается в последовательном ухудшении стандартов кредитования», говорится в сообщении Центробанка. И он сам к этому причастен, уверен председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин:

«Комфортным уровнем считается ипотечный заем в 30% дохода. Во многих странах сложно получить такой кредит, если ежемесячно со средней зарплаты вы должны отдавать больше 30%. В России это толком не регламентируется и не администрируется.

Это опасно, это большие суммы. Как правило, в случае какой-то чрезвычайной ситуации все это заканчивается продажей либо автомобиля, либо какого-нибудь имущества семьи, чтобы не расставаться со своей квартирой. Следующий этап — изъятие квартир у ипотечных заемщиков. Пока это редкий случай».

Почему охлаждение рынка не работает? И что изменит ситуацию? На эти вопросы ответил директор группы рейтингов финансовых институтов агентства НКР Егор Лопатин: «Тут важно понимать две вещи. Во-первых, учитываются доходы всего домохозяйства или основного заемщика, ведь, как правило, ипотека — вещь семейная.

Во-вторых, надо учитывать, что доход, который указывает потребитель в анкете, не всегда соответствует реальности, то есть в целом эти цифры выглядят консервативно.

Но риторика ужесточения понятна — я ее поддерживаю, даже несмотря на то, что данные могут не в полной мере показывать какую-то реальную закредитованность. Принятых мер по охлаждению рынка было недостаточно. Мы сами в НКР в этом году делали два прогноза по рынку. При этом как раз писали, что первый цикл ужесточения скажется существенно. Не сказался. В итоге у нас ипотека в августе побила рекорд ежемесячной выдачи.

Во втором исследовании, в котором уже были не так консервативны, прогнозировали, что с 1 октября объем выдачи снизится, но не очень значительно. И вот тут сыграют роль два фактора. Первый и самый главный — рост ставок, второй — увеличение первоначального взноса по льготной ипотеке с 15% до 20%. Но это тоже выглядит как полумера, 5% — это не так существенно».

Почти все крупные банки подняли ставки по ипотеке — сейчас они достигают 16% годовых. Пересмотр коснулся и льготных программ. Например, «Сбер» и ВТБ увеличили показатель до 8% годовых.

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Иван Корякин