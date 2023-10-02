С мэрии Нижнего Новгорода решили взыскать 628 млн рублей за «Стрелку»

По иску обанкротившегося ООО ПБ «Инженер» арбитражный суд решил взыскать с Нижнего Новгорода в лице городской администрации 628,4 млн руб. старой задолженности за строительство станции метро «Стрелка», сданной в 2018 году. Таким образом, бюджет города привлечен к субсидиарной ответственности за муниципальное учреждение ГУММиД (строительный заказчик метро), которое длительное время не выплачивало долг. Как отметил суд в решении, все ранее предоставленные заказчику отсрочки по уплате долга завершились.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

«Представленная администрацией Нижнего Новгорода выписка из сводной бюджетной росписи расходов бюджета города за 2023 год не подтверждает факт перечисления денежных средств МКУ “ГУММИД”. Таким образом, администрацией представлены доказательства планирования выделения денежных средств МКУ “ГУММИД” для погашения задолженности перед истцом, а не доказательства выделения лимитов и перечисления денежных средств. При этом, даже наличие денежных средств на счете у МКУ “ГУММИД” не является основанием для отказа в привлечении ответчика к субсидиарной ответственности при отсутствии фактического погашения исполнительного листа», – резюмировал суд. Таким образом, были отклонены возражения мэрии о том, что в бюджете запланирована необходимая сумма для оплаты требований, и отвечать по долгам должен заказчик.

«Деньги на выплату 628 млн руб. задолженности в бюджете Нижнего Новгорода есть. Если не возникнет каких-либо новых обстоятельств, этот долг будет погашен либо ГУММиДом, либо городской администрацией», – сообщили «Ъ-Приволжье» в мэрии.

Подробнее о том, как с администрации Нижнего Новгорода взыскивали долг за станцию метро, — в материале «Ъ-Приволжье» «Бюджет в роли "стрелочника"»

Иван Сергеев