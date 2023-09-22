Заказчик метро Нижнего Новгорода не смог обжаловать пени за «Стрелку»

Первый арбитражный апелляционный суд подтвердил решение о взыскании 145,7 млн руб. штрафных процентов за построенную в 2018 году станцию метро «Стрелка». По решению суда, сумму за длительную неуплату основного долга ГУММиД Нижнего Новгорода должен уплатить обанкротившему ООО ПБ «Инженер» в интересах основных его кредиторов, в том числе банка «Пересвет».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В муниципальном учреждении отметили, что «ситуация под контролем», и в случае необходимости уплаты процентов по исполнительному листу они обратятся в городской департамент финансов за выделением необходимой суммы.

Что касается задолженности ГУММиДа по основному долгу, то она составляет 628 млн руб. и учреждение неоднократно добивалось судебной отсрочки по ее оплате. Средства на оплату основного долга были заложены в бюджете Нижнего Новгорода из перечисленной областной субсидии. Однако основной долг также пока не погашен и поэтому сейчас конкурсный управляющий ООО ПБ «Инженер» в суде пытается привлечь бюджет Нижнего Новгорода к субсидиарной ответственности.

Иван Сергеев