Бюджет в роли «стрелочника»

Начался судебный процесс по иску к администрации Нижнего Новгорода, которую обанкротившееся ООО «ПБ “Инженер”» хочет привлечь к субсидиарной ответственности на сумму 628 млн руб. за старую задолженность метростроя. Муниципальный заказчик ГУММиД, которого обязали заплатить долг за строительство станции метро «Стрелка», больше года тормозил исполнение судебного взыскания. Однако очередную отсрочку по уплате ему отменили. В администрации возражают против иска, отмечая, что бюджет весной перечислил заказчику деньги, поэтому спрос должен быть с учреждения. Дальнейшая просрочка чревата тем, что у ГУММиДа опять заблокируют операции по счетам, с учреждения также взыскивают 145 млн руб.процентов по долгу.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Станция «Стрелка» открылась еще в 2018 году, но финансовые споры еще не закончены

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Станция «Стрелка» открылась еще в 2018 году, но финансовые споры еще не закончены

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Арбитражный суд Нижегородской области начал рассматривать заявление признанного банкротом ООО «ПБ “Инженер”». В 2018–2019 годах этот бывший субподрядчик выиграл дело о взыскании свыше 600 млн руб. с ГУММиДа, муниципального заказчика строительства станции метро «Стрелка». Исполнительный лист на крупную сумму был передан в администрацию Нижнего Новгорода в январе 2022 года, но с тех пор банкрот не может добиться исполнения судебного решения и получения денег.

Поэтому взыскатель, ранее получивший официальный ответ от мэрии, что денег в бюджете для него нет, подал иск о привлечении Нижнего Новгорода к субсидиарной ответственности в размере 628 млн руб. по обязательствам муниципального заказчика.

Городская администрация возражает против этих требований: на судебном заседании ее юрист представил документы о том, что средства на уплату долга были получены городом из областного бюджета, еще в феврале департамент транспорта перечислил целевую субсидию в ГУММиД. Пояснить судье, почему их заказчик не выплатил долг, представитель администрации Нижнего Новгорода не смог, а сам должник в суд не явился. Конкурсному управляющему ООО «ПБ “Инженер”» судья предоставил время до 31 августа для уточнения позиции, с учетом того что требуемые 628 млн руб. у должника имеются. Однако юрист мэрии заметил, что если субсидию не используют, в конце года, по закону, ее придется возвращать в областной бюджет.

Такая же картина была и в прошлом году: Нижегородская область выделяла Нижнему Новгороду целевые деньги для уплаты долга за «Стрелку», однако муниципальный заказчик не стал перечислять «Инженеру» деньги. В итоге целевую бюджетную субсидию в 2022 году пришлось отдавать обратно. Чтобы не платить по долгам, ГУММиД в обособленном споре добился полугодовой отсрочки по уплате. Учреждение сослалось на необходимость финансирования других важных проектов, указав, что в 2022–2023 годах оно контролирует ремонты и строительство более 20 участков автомобильных дорог, обязано оплачивать соответствующие госконтракты, а кроме того, является заказчиком двух новых станций метро стоимостью более 35 млрд руб.

С такими же аргументами ГУММиД добился и предоставления второй полугодовой отсрочки по исполнению судебного решения. Однако на прошлой неделе арбитражный суд Волго-Вятского округа, по кассационной жалобе ООО «ПБ “Инженер”», отменил повторную отсрочку оплаты долга, решив, что она нарушает права банкрота и его конкурсных кредиторов. Основной кредитор общества, давно претендующий на получение денег,— банк «Пересвет», который кредитовал строительство метростанции «Стрелка» к Чемпионату мира по футболу 2018 года. Представитель банкрота Анастасия Бурындина заметила, что между двумя предоставленными ГУММиДу отсрочками было семь месяцев для исполнения взыскания, но задолженность учреждение не погасило.

От этой ситуации страдает в первую очередь сам муниципальный заказчик. Как писал „Ъ-Приволжье“, в конце прошлого год у ГУММиДа из-за неоплаты долга были приостановлены расходные операции по лицевым счетам (кроме выплаты зарплат и налогов). После недавней отмены отсрочки заказчику метро может грозить очередная блокировка счетов. Кроме того, в результате длительной неоплаты большого долга в июне с ГУММиДа в пользу банкрота было решено взыскать 145,7 млн руб. процентов за пользование чужими деньгами (это решение не вступило в силу и обжалуется метростроевцами).

В муниципальном учреждении нежелание перечислять 628 млн руб. взыскателю объясняют его тяжбами с другим банкротом — ООО «СК “Управление строительства — 620”». Это бывший генподрядчик по строительству станции метро, который начал банкротиться в процессе работ и переуступил свои права и обязанности ООО «ПБ “Инженер”». Сейчас бывшая строительная компания обжалует передачу прав требования и хочет отсудить долг себе. Заказчик опасается, что к нему могут возникнуть двойные требования, поэтому не торопится исполнять судебное решение о взыскании. Однако эта нерешительность стала вызывать вопросы в городской администрации. «ГУММиД знает свои права, полномочия и обязанности, а также ответственность! Бюджет их средствами обеспечил»,— подчеркнул собеседник в мэрии, считая, что в данной ситуации нет никакого смысла перекладывать долг на казну Нижнего Новгорода.

Роман Кряжев