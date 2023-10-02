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Тамбовские власти снова ищут поставщика 12 автобусов за почти 174 млн рублей

Объявлен повторный аукцион на покупку 12 автобусов для Тамбова. Начальная цена осталась прежней — 173,9 млн руб., следует из документации.

За эти средства необходимо поставить 12 автобусов на газовом двигателе большой и средней вместимости. В крупном транспорте должно быть не менее 28 мест для сидения, а всего должно вмещаться не менее 114 человек, в среднем — не менее 26 и 52.

Заявки принимаются до 9 октября. Итоги торгов планируется подвести 11 октября.

На первый аукцион в конце сентября не поступило ни одной заявки. Тогда же в еще пяти торгах единственным участником стала московская компания «Техинком-экспресс», которая поставит в районы Тамбовской области 23 автобуса с дизельным двигателем за 125,5 млн руб.

О дефиците газомоторного топлива в регионах читайте в материале «Ъ-Черноземье» «Пан или пропан».

Александр Прытков

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