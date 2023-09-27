«Техинком-экспресс» поставит тамбовским районам 23 автобуса за 125,5 млн рублей

Единственным участником пяти торгов на поставку автобусов в районы Тамбовской области стало московское ООО «Техинком-экспресс». Договоры находятся на стадии подписания поставщиком.

Компания не стала снижать цену и по пяти контрактам поставит 23 автобуса с дизельным двигателем за 125,5 млн руб. За 58 млн (два аукциона) десять машин получит Моршанск, за 36,4 млн — шесть машин отправятся в Уварово, за 17,9 млн — четыре в Токаревский район, за 13,2 млн — три в Пичаевский.

По данным Rusprofile, ООО «Техинком-экспресс» зарегистрировано в Москве в июне 2017 года для оптовой торговли автомобильными деталями, узлами и принадлежностями. Уставный капитал — 5 млн руб. В 2021 году выручка составила 2,9 млрд руб., чистая прибыль — 2,9 млн руб. Актуальные показатели не раскрываются. Гендиректор — Елена Хлюстикова. В равных долях ООО владеют Андрей Рогожкин и Алексей Солодушников. Им принадлежит еще несколько компаний, связанных с торговлей транспортом и деталями, в большинстве присутствует название «Техинком».

С 2018 года компания получила 206 госконтрактов на 11,5 млрд руб. Два крупнейших на 2,8 млрд касались закупок автобусов для Москвы. Кроме того, «Техинком-экспресс» поставит Липецку 46 автобусов за 650 млн — это третий по величине суммы контракт.

Тамбовские власти выставляли также закупку 12 газомоторных автобуса для Тамбова с начальной ценой 173,9 млн руб. На этот аукцион не поступило ни одной заявки.

О дефиците газомоторного топлива в регионах читайте в материале «Ъ-Черноземье» «Пан или пропан».

Александр Прытков

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