Пан или пропан

Владельцы заправок в Черноземье столкнулись с нехваткой сжиженного углеводородного газа (СУГ; смесь пропана и бутана), который используется в качестве моторного топлива для такси, легкого коммерческого и общественного транспорта. Участники рынка связали дефицит с действиями Юго-Восточной железной дороги (ЮВЖД), якобы «остановившей» перевозки СУГ. Другой причиной они считают растущий экспорт «в ущерб внутреннему рынку». Часть АЗС остановила продажи газа, на остальных цены с начала года увеличились на 50%. Представители отрасли готовят жалобы на ЮВЖД в ФАС и собираются требовать компенсаций в судах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владельцы АГЗС в Черноземье констатируют дефицит топлива

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Владельцы АГЗС в Черноземье констатируют дефицит топлива

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

О сложной конъюнктуре на рынке газомоторного топлива в Черноземье «Ъ-Черноземье» заявили сразу в нескольких местных сетях. Основатель группы «Калина ойл» (владеет порядка 70 АЗС в Воронежской, Курской и Тамбовской областях) Валерий Борисов сообщил, что из-за отсутствия пропан-бутановой смеси «были вынуждены прекратить продажи» 15 из 35 торгующих СУГ заправок в Воронежской области. По словам господина Борисова, купленное его сетью и другими компаниями на бирже топливо скопилось в цистернах на железнодорожной станции в Усмани Липецкой области, где расположена база хранения СУГ, но его якобы «невозможно разгрузить».

«В последние несколько недель ЮВЖД без объяснения причин клиентам не подает цистерны на базу хранения. Одновременно увеличились сроки перевозки от наших поставщиков. Никаких официальных объяснений дорога не предоставляла, неформально ссылаясь то на отсутствие локомотивов, то вагонов, то на высокую загрузку,— рассказал господин Борисов.— Однако в Усмани мы видим буквально за забором нефтебазы стоящие на путях цистерны, готовые к разгрузке». Он добавил, что «Калина ойл» на этой неделе намерена обратиться в Федеральную антимонопольную службу с просьбой «расследовать действия монополиста».

«Альтернативы доставлять СУГ с нефтебазы автомобильными цистернами непосредственно до заправок у нас нет, поскольку стоимость перевозки заметно выше,— добавил господин Борисов.— Понятно, что дефицит не может не привести к росту розничных цен. Мы делаем все, чтобы этого избежать, но сейчас участники рынка фактически стали заложниками внешних обстоятельств».

Всего, по данным «Ъ-Черноземье», в Черноземье сложности с поставками СПГ по различным причинам одновременно испытывают работающая в Воронежской и Курской областях сеть «Интрансгаз», курская «Мотогаз», воронежские «Калина ойл» и «ЛМ газ», а также некоторые АЗС под брендом «Газпрома» в Курской и Липецкой областях.

Владелец воронежской сети заправок, специализирующейся на продаже СУГ, пожелавший остаться неназванным, сказал «Ъ-Черноземье», что фиксирует остановку перевозок топлива из других регионов. «У меня 14 цистерн с топливом, которые следовали в Воронеж, с 10–12 августа стоят на сортировочной станции Кочетовка в Мичуринске Тамбовской области. Отгружены они были в первых числах августа с объектов "Сибура" и "Газпрома" в Сургуте, Рязани и других регионов. И на сегодня — 18 дней простоя на одной станции, в первый раз такая большая задержка. Вагоны не едут вообще. От ЮВЖД нет пояснений, готовим исковые заявления с претензиями»,— заявил собеседник «Ъ-Черноземье».

По его словам, случаев прекращения продаж газа «пока нет, но есть опасность этого»: «Других источников просто нет, хранилища "Газпрома" в Липецке и Курске пустые, нет нигде топлива. Автоцистернами ближе всего можно привезти только из Подмосковья, но ценник из-за транспортных расходов будет заоблачный».

Еще один из собеседников «Ъ-Черноземье» на профильном рынке предположил, что задержки поставок могут быть связаны с решением ЮВЖД «в условиях высокой загрузки и недостатка ресурсов» отдать приоритет перевозкам зерна. Владелец «Интрансгаза» Игорь Татаринов и представители черноземных АЗС «Газпрома», торгующих СПГ, планируют прокомментировать «Ъ-Черноземье» ситуацию на рынке позднее.

Глава сети «Мотогаз» (более десяти специализированных АГЗС в Курской области) Вячеслав Хохлов подтвердил «дефицит». У его сети остается «недельный запас газа». Но он отметил, что сложности могут быть связаны не только с действиями ЮВЖД. «На рынке нет необходимого объема пропан-бутана. Мне на бирже, после того как выкупаю выставленный лот, заявляют, что газа нет. И не хотят отдавать товар. По моему мнению, СПГ просто высасывают с внутреннего рынка на экспорт, поскольку за границу его можно перепродать намного выгоднее. Тот объем, который демпфером должен оставаться внутри страны, уходит по различным серым схемам на экспорт. Газ на бирже, как и другие виды топлива, выкупают по любой цене. Потому что, к примеру, в Турции дизель стоит €1,6 за литр, а у нас, если сопоставить,— 60 евроцентов»,— пояснил господин Хохлов.

Бизнесмен добавил, что в августе «вовсе отказался от поставок железнодорожным транспортом»: «Услуги по погрузке-разгрузке цистерн подорожали на 360%, а качество работы сопоставимо не выросло. Вагон, который мне обходился в 7,5 тыс. руб., стал обходиться в 22 тыс. Это тоже ложится на себестоимость. Сейчас у меня только автоцистерны, я покупаю топливо на бирже или на газонаполнительных станциях в Курской и Липецкой областях. Но и у последних те же проблемы — газа нет, со ссылкой на действия ЮВЖД».

«Нестабильность не дает рынку газомоторного топлива развиваться, водители то устанавливают оборудование на автомобили в моменты снижения цены, то снимают его, когда на рынке случается новый кризис. В этом году спрос на СПГ уверенный — в связи с подорожанием бензина. И мы стараемся обеспечивать газом и не закрывать заправки даже на границе с Украиной, хоть и сотрудникам АЗС в Теткине приходится бросать ее и эвакуироваться при каждом обстреле»,— заключил господин Хохлов.

По данным торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ), стоимость СУГ в начале 2023 года составляла 7,9 тыс. руб. за тонну с НДС в европейской части России. В апреле-мае стоимость резко выросла до 26,5 тыс. руб. за тонну, а затем к началу августа снизилась до 20 тыс. руб. Однако за последний месяц котировки вновь выросли и обновили майский рекорд — 28,6 тыс. руб. за тонну. Прирост только за последние семь дней составил более 7%.

Розничные цены на СУГ в Черноземье в течение года только росли, хотя и с различной динамикой. По наблюдениям «Ъ-Черноземье», стоимость литра пропан-бутановой смеси на АЗС в Воронежской области в начале года составляла от 16,5 до 17 руб., а к концу августа выросла на 50% — до 23,5–24 руб. за литр.

В пресс-службе ЮВЖД пообещали прокомментировать ситуацию «Ъ-Черноземье» позднее. Ранее представители дороги сообщали, что в январе-июле 2023 года грузооборот на ней сократился на 14,6%, до 41,8 млрд тарифных тонно-км. При этом погрузка нефти и нефтепродуктов выросла в полтора раза к аналогичному периоду 2022-го (до 1,1 млн т.) В то же время погрузка зерна увеличилась в 1,7 раза, до 3,4 млн т.

Сергей Калашников