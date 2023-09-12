Работодатели пересчитывают рабочие места

В преддверии нового делового сезона опросы работодателей об их кадровых проблемах демонстрируют противоположные тенденции. В то время как по данным Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики, большая часть работодателей уже достигла оптимальной численности занятых на своих предприятиях, в ЦМАКП и Институте экономической политики имени Гайдара, напротив, фиксируют продолжающийся рост спроса на труд. Чтобы заполнить существующие вакансии, по мнению экспертов, компании могли бы активнее привлекать к работе пенсионеров, молодежь и мигрантов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Часть российских компаний, возможно, уже достигла предела желаемой численности сотрудников на своих предприятиях, следует из данных Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний Высшей школы экономики. По данным экспресс-опроса предприятий, который охватывает около 4 тыс. крупных и средних предприятий обрабатывающей промышленности, в перспективе следующих трех-четырех месяцев большинство компаний (73%) не ожидает принципиальных изменений кадрового состава своих трудовых коллективов по сравнению с августом. Почти на четверти предприятий предполагается дальнейшее увеличение численности сотрудников, но у 4% компаний в обработке планируется сокращение персонала. Как отмечает глава ЦКИ Георгий Остапкович, использовать термин «дефицит трудовых ресурсов» в таких условиях необходимо «крайне осторожно».

В то же время, как следует из данных ЦМАКП, совокупный спрос на рабочие места в экономике РФ достиг отметки в 75,7 млн человек, что являются максимальным значением за последние три года (с января 2020 года). Уровень безработицы, напомним, в июле этого года в очередной раз обновил исторический минимум (за период наблюдений показателя с 1991 года) — 3% после зафиксированных в июне 3,1%. Схожим образом ситуацию оценивают и в Институте экономической политики имени Гайдара — по их оценкам, «хронический кадровый дефицит» заставляет промышленность сохранять высокий уровень планов найма рабочей силы даже в период временного «остывания» экономики. Так, если в июне—июле баланс планов найма символически снижался (с 17 до 15 пунктов), то в августе восстановление прогнозов спроса и планов выпуска толкнуло вверх и планы найма (до 22 пунктов, нового рекорда с января—февраля 2022 года).

Крайне низкий уровень безработицы в РФ является тормозом для роста экономики, заявил на прошлой неделе глава Минэкономики Максим Решетников. По его словам, показатель уже можно назвать аномальным — хотя он и приводит к опережающему росту зарплат. В числе возможных мер по балансировке рынка труда министр назвал более активное привлечение мигрантов, расширение нацпроекта по повышению производительности труда и активное внедрение искусственного интеллекта на производствах. В то же время, как отмечает господин Остапкович, в РФ сохраняются крупные резервы незадействованной рабочей силы — «молодежь в возрасте до 25 лет, где, по данным Росстата, уровень безработицы в июле составил 28,7%, и лица 50 лет и старше (соответственно — 19,4%)». «Можно вовлечь в трудовую деятельность при предоставлении соответствующих условий и адекватной оплаты труда пенсионеров и домохозяек»,— отмечает он.

Анастасия Мануйлова