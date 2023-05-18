Повышение пенсионного возраста прибавило мало работников

Начатое в РФ в 2019 году повышение возраста выхода на пенсию мало повлияло на объем рабочей силы и число занятых на российском рынке труда. К такому выводу в исследовании «Российский рынок труда: статистический портрет на фоне кризисов» пришел заместитель главы Центра трудовых исследований Высшей школы экономики Ростислав Капелюшников. Напомним, пенсионная реформа РФ предполагает поэтапное увеличение возраста выхода на пенсию с 55 до 60 лет для женщин и с 60 до 65 лет для мужчин. Одной из ее главных целей называлось увеличение численности рабочей силы.

Как показало исследование, в целом динамика численности населения в трудоспособном возрасте в 2020–2022 годах действительно изменилась. Ежегодное сокращение показателя на 0,5–1 млн человек сменилось приростом на 400 тыс., 1,2 млн и 0,7 млн человек соответственно. Вклад изменения границ пенсионного возраста (есть и другие факторы) можно оценить в 1,2 млн человек для 2020 года (численность трудоспособного населения составила 82,1 млн человек) и 2,7 млн для 2021-го (83,4 млн).

Однако, как подсчитал Ростислав Капелюшников, другой более значимый в данном случае показатель — численность экономически активного населения (собственно рабочей силы) — изменился за эти годы незначительно. Причина — пенсионеры в возрасте 55–56 лет среди женщин и 60–61 год среди мужчин до изменений пенсионного законодательства имели достаточно высокие показатели участия в рабочей силе, то есть работали в значительном числе случаев. Так, пик объема рабочей силы на рынке труда был зафиксирован в 2011 году (75,8 млн человек), после нескольких лет стабильности в 2017–2018 годах показатель сократился на 0,5 млн человек, а в 2019–2022 годах снизился еще на 1,3 млн до уровня 2005 года (73,6 млн человек).

Сравнив показатели уровня участия в рабочей силе женщин в возрасте 55–56 лет и мужчин в возрасте 60–61 год за 2018, 2020 и 2021 годы, автор исследования обнаружил, что они выросли на 10–15 процентных пунктов — это обеспечило прирост экономически активного населения лишь на 200 тыс. человек в 2020 году и на 500 тыс. в 2021-м. Однако даже такая скромная прибавка была нивелирована «негативными эффектами, связанными с демографической ямой, в которую постепенно опускалась российская экономика», отмечает автор работы.

Анастасия Мануйлова