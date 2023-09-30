Мэр Печоры Серов задержан по делу о получении взятки
Около 6:00 утра 30 сентября глава администрации Печоры Валерий Серов был задержан у себя в квартире сотрудниками полиции и ОМОНа. Об этом сообщил депутат Госдумы от Коми Олег Михайлов (КПРФ).
Фото: Муниципальный район Печора
Валерия Серова везут в Сыктывкар для дачи показаний. Как сообщило местное агентство БНК, его заподозрили в получении взятки в особо крупном размере (ст. 290 ч.6 УК РФ).
30 сентября Валерий Серов должен был отправиться в зону боевых действий на Украине по контракту. 19 сентября ему согласовали полугодовой отпуск.
Господин Серов возглавлял Печорский район с 1 сентября 2020 года. До этого был начальником отделения УФСБ РФ по Коми в Печоре.