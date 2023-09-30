СКР подтвердил задержание мэра Печоры по подозрению во взяточничестве

Следственный комитет России подтвердил задержание главы администрации Печоры Валерия Серова, подозреваемого в получении взятки в особо крупном размере (ст. 290 ч.6 УК РФ). В ведомстве заявили, что вместе с Валерием Серовым по тому же уголовному делу задержан его бывший заместитель Андрей Канищев, который сейчас содержится под стражей по уголовному делу об умышленном причинении тяжкого вреда, повлекшем смерть.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Валерий Серов

Фото: Муниципальный район Печора Валерий Серов

Фото: Муниципальный район Печора

По версии СКР, Канищев и Серов получили взятку от индивидуального предпринимателя «за совершение действий в его пользу». В частности, чиновники предоставили ему возможность выполнить работы по муниципальным контрактам на ремонт и благоустройство городских объектов и мест общего пользования, утверждают в ведомстве. Следователи направили в суд ходатайство об аресте главы администрации.

О задержании Валерия Серова сегодня, 30 сентября, первым сообщил депутат Госдумы от Коми Олег Михайлов (КПРФ). 30 сентября Валерий Серов должен был отправиться в зону боевых действий на Украине по контракту. 19 сентября ему согласовали полугодовой отпуск.

Валерий Серов возглавлял Печорский район с 1 сентября 2020 года. До этого был начальником отделения УФСБ РФ по Коми в Печоре.

Андрей Канищев находится в СИЗО с 27 августа. Накануне он был отстранен от должности вице-мэра Печоры. По информации СМИ, в том числе МК, 20 августа Андрей Канищев в ходе концерта в честь Дня Коми попытался забраться на сцену, но ему преградил дорогу звукорежиссер Виктор Фатеев. Утверждается, что чиновник ударил музыканта, тот упал и ударился головой. 29 августа Виктор Фатеев скончался.

Эрдни Кагалтынов