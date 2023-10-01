Тим Цзю без боя стал чемпионом мира по боксу по версии WBO

Австралийский боксер Тим Цзю без боя стал чемпионом мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 69,9 кг. Титула лишился Джермелл Чарло из США, который отказался защищать титул и вместо этого провел бой за звание абсолютного чемпиона мира весе до 76,2 кг. Тим Цзю — сын абсолютного чемпиона мира россиянина Константина Цзю, который родился после переезда семьи в Австралию.

Цзю получил титул после того, как Чарло поднялся на ринг против мексиканца Сауля Альвареса. WBO в августе приняла решение, что американец будет представлен как чемпион мира, но лишится этого звания, как только поднимется на ринг.

На счету 28-летнего Цзю 23 победы (17 нокаутом) и ни одного поражения. В марте 2023 года завоевал звание временного чемпиона мира WBO, защитил пояс в июне. 15 октября он должен защитить титул чемпиона мира в бою с американцем Брайаном Мендосой в Австралии.

В активе Тима Цзю также титулы чемпиона Австралии и Азии по версии Международной боксерской федерации, континентальной Азии по версии Всемирного боксерского совета, Азиатско-Тихоокеанского региона по версии WBO и другие.

Тим Цзю родился в 1994 году — спустя два года после того, как его родители из России переехали в Австралию. Константин Цзю развелся с матерью Тима в 2013 году и переехал в Москву.

Леонид Уварчев