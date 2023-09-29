Чемпионы добили контракт

Самый актуальный бой в профессиональном боксе, кажется, в ближайшие месяцы все-таки состоится. По сообщениям источников, два выдающихся супертяжеловеса — британец Тайсон Фьюри и украинец Александр Усик — подписали контракт на поединок за титул абсолютного чемпиона мира, переговоры по организации которого неожиданно сорвались весной. Матч, гарантирующий колоссальный ажиотаж и колоссальные доходы, должен пройти уже зимой.

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Фото: Kacper Pempel / Reuters Александр Усик (справа)

Фото: Kacper Pempel / Reuters

О том, что Тайсон Фьюри и Александр Усик подписали контракты на бой друг с другом, сообщил ESPN. По его данным, матч состоится в Саудовской Аравии. Источники ESPN утверждают, что он может пройти 23 декабря или «когда-нибудь в январе». Новость подтвердили ряд интернет-ресурсов, специализирующихся на освещении бокса.

Речь идет о грандиозном по масштабу и довольно неожиданном, учитывая контекст, событии. Бой между Тайсоном Фьюри, которому принадлежит чемпионский пояс Всемирного боксерского совета (WBC), и владельцем титулов Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO) Александром Усиком, видимо, самый актуальный для профессионального бокса в данный момент.

Дело в том, что в супертяжелом весе поединков за статус абсолютного чемпиона мира не проводилось уже два десятилетия.

Формальное значение матча вкупе с огромной популярностью британского и украинского боксеров гарантирует ему исключительный интерес со стороны публики и колоссальные доходы. Ранее эксперты, прогнозируя призовой фонд события, отмечали, что он не может быть ниже, чем в состоявшемся в августе прошлого года в Саудовской Аравии повторном поединке между Александром Усиком и другим знаменитым британцем — Энтони Джошуа. Считается, что выплаты каждому из бойцов составили около $40 млн.

При этом недавно Тайсон Фьюри и Александр Усик уже упустили верный шанс договориться о встрече и, казалось, поссорились так, что новой попытки устроить ее ждать придется еще долго. Весной стороны активно вели переговоры об организации поединка, и считалось, что они вот-вот завершатся успехом. Более того, уже были назначены его дата и место проведения — 29 апреля, лондонский стадион Wembley. Но вдруг выяснилось, что бой сорвался из-за возникших между сторонами разногласий различного, в том числе финансового, характера. А за срывом последовал обмен колкостями и упреками.

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Фото: Ian Walton / AP Тайсон Фьюри

Фото: Ian Walton / AP

В итоге вместо суперматча выдающимся боксерам пришлось соглашаться на довольно сомнительные по своей ценности выступления. Александр Усик в августе дрался во Вроцлаве против не слишком высоко котировавшегося соотечественника Фьюри Даниэля Дюбуа, и тот бой завершился скандалом. Команда потерпевшего досрочное, в девятом раунде, поражение Дюбуа подала протест на его исход из-за ЧП в пятом раунде. В нем британец отправил Усика в нокаут, но украинца спас рефери Луис Пабон, посчитавший нанесенный удар пришедшимся ниже пояса (притом что он попал точно в пояс трусов чемпиона) и давший пострадавшему время на восстановление.

Что касается Тайсона Фьюри, то его поединок еще впереди. 28 октября в той же Саудовской Аравии, потихоньку превращающейся чуть ли не в центр мирового бокса, он столкнется с камерунцем Франсисом Нганну, для которого бой будет дебютным на ринге на высоком уровне. До этого Нганну являлся звездой смешанных единоборств и даже выиграл чемпионский титул основного в них промоушена UFC, прежде чем поссорился с его руководителями и внезапно сменил жанр.

Алексей Доспехов