Третий оказался лишним

Одно из самых интересных в профессиональном боксе противостояний — между Саулем Альваресом и Геннадием Головкиным — завершилось поединком, в котором более молодой мексиканец уверенно выиграл по очкам у 40-летнего ветерана из Казахстана и отстоял звание абсолютного чемпиона мира в суперсреднем весе (76,2 кг). Приоритетным вариантом продолжения карьеры для победителя является матч-реванш с российским полутяжеловесом Дмитрием Биволом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Момент поединка Сауля Альвареса (справа) и Геннадия Головкина

Фото: Reuters Момент поединка Сауля Альвареса (справа) и Геннадия Головкина

Фото: Reuters

Бой на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе можно отнести к числу самых ожидаемых событий года благодаря «вывеске». Матч подавался как окончание начавшегося еще в конце прошлого десятилетия противостояния двух безусловных гениев бокса.

Два предыдущих поединка Сауля Альвареса и Геннадия Головкина, в 2017-м и 2018 годах, вызвали колоссальный ажиотаж, принесли более $200 млн доходов и оставили после себя много ярких воспоминаний и споров по поводу того, насколько справедливым был их исход. Первый поединок завершился ничьей, хотя большинство экспертов считали, что верх в нем взял Головкин, второй — выигрышем Альвареса с минимальным перевесом, после которого мексиканец надолго застолбил за собой статус лучшего бойца вне зависимости от весовой категории. Однако многие ставили победу Альвареса под сомнение.

Несмотря на красоту «афиши», обещавшей, что будут наконец-то сняты все вопросы, касающиеся соперничества двух экстраординарных боксеров, в число самых интересных спортивных событий года матч в Лас-Вегасе не попал. Все в нем было слишком предсказуемо.

Все слишком соответствовало прогнозам хорошо разбирающихся в боксе реалистов, не верящих в фантастические сюжетные повороты.

Матчу не повезло со временем. Когда Сауль Альварес впервые встретился с Геннадием Головкиным, он был, строго говоря, молодым боксером. За прошедшие годы мексиканец провел много ярких боев и завоевал титул абсолютного чемпиона мира в суперсреднем весе. К нынешнему матчу он подошел в расцвете сил, в идеальном возрасте для боксера.

Геннадий же Головкин за это время из просто опытного спортсмена превратился в 40-летнего ветерана, удерживающего чемпионские пояса в «родном» среднем весе, но дерущегося нечасто, в основном с оппонентами невысокого уровня, и демонстрирующего признаки пусть медленного, но увядания.

Расклад говорил в пользу Сауля Альвареса, а происходившее на ринге только подкрепляло все связанные с боем предположения.

Формально может показаться, что Геннадий Головкин уступил «на тоненького». На двух судейских картах перевес Сауля Альвареса был микроскопическими — 115:113, на третьей небольшим — 116:112. Статистика от CompuBox тоже не говорит о подавляющем преимуществе мексиканца. Например, по дошедшим до цели ударам оно крохотное — 130 против 120, а по выброшенным впереди даже оказался Головкин — 521 против 487. Но цифры в данном случае вводят в заблуждение.

Чтобы понять суть случившегося, нужно поделить бой на две части. Так вот, первая его половина — это время полного доминирования Сауля Альвареса, которому независимые эксперты, в том числе, сотрудничающие с ESPN, смело отдавали раунд за раундом. Он был быстрее, агрессивнее. Его удары, одиночные и сериями, может, и не наносили колоссального урона Геннадию Головкину (исключение составил разве что размашистый выстрел правой в пятом раунде), но, по крайней мере, нередко выглядели довольно неприятными и опасными. Это была неплохая работа выдающегося мастера, кажется, показывающая разницу между ним и Головкиным не столько в классе, сколько в физической готовности.

Во второй половине ситуация, однако, изменилась, и начиная примерно с седьмого раунда уже Геннадий Головкин был активнее, напористее и острее. Концовка осталась за ним, но штука в том, что к тому моменту, когда боксер из Казахстана добавил, запас прочности Сауля Альвареса был уже гигантским, и он имел возможность, ничем не рискуя, перейти в иной режим, поспокойнее. А версию насчет того, что такой исход боя — с сохраненными Альваресом званиями и все-таки, как ни крути, не потерянным Головкиным лицом — подтверждали дружеские объятия и теплые слова в адрес друг друга от когда-то смотревшихся непримиримыми соперниками. Время, похоже, сделало их партнерами.

Гораздо любопытнее развязки «трилогии» — будущее двух боксеров. Тут вопросов множество. Геннадий Головкин, как выяснилось, карьеру, невзирая на возраст, завершать не собирается и планирует защищать звание сильнейшего средневеса. А у Сауля Альвареса есть много вариантов продолжения. О приоритетным сразу же заявил сам спортсмен.

После того, как Альварес залечит травмированную в прошлом году кисть, он хочет взять реванш у Дмитрия Бивола. По словам боксера, этот матч имеет колоссальное значение «и для его наследия, и для его страны, и для его семьи».

Тут все понятно. В мае Альварес, во второй раз в жизни перешедший в полутяжелый вес (до 79,4 кг), потерпел поражение от российского чемпиона Всемирной боксерской ассоциации (WBA) Дмитрия Бивола. Жутко болезненное поражение — мексиканец, успевший приучить зрителей к тому, что умеет находить подход к любому сопернику, не доставил аккуратному и хладнокровному Биволу никаких серьезных проблем. Такие осечки мучают.

Правда, Дмитрию Биволу, чтобы матч-реванш состоялся, нужно еще самому разобраться с непростым оппонентом. В ноябре в Абу-Даби он будет драться с соотечественником Альвареса — Хильберто Рамиресом.

Алексей Доспехов