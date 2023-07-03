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Коммерсантъ FM
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Сауль Альварес присмотрел брата-2

Вместо Джермалла Чарло соперником мексиканца стал Джермелл Чарло

Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) Сауль Альварес совершил неожиданный финт. Его следующим соперником станет вопреки ожиданиям не Джермалл Чарло, а его брат-близнец и практически тезка Джермелл, владеющий четырьмя поясами в полусреднем весе (до 69,85 кг). Проблема в том, что такой поворот срывает давно запланированный поединок между Джермеллом Чарло и австралийцем Тимом Цзю, новой суперзвездой профессионального бокса.

Джермеллу Чарло (справа) для поединка с Саулем Альваресом придется скакнуть сразу на две весовые категории вверх

Джермеллу Чарло (справа) для поединка с Саулем Альваресом придется скакнуть сразу на две весовые категории вверх

Фото: Edward A. Ornelas / Getty Images

Джермеллу Чарло (справа) для поединка с Саулем Альваресом придется скакнуть сразу на две весовые категории вверх

Фото: Edward A. Ornelas / Getty Images

Мексиканец Сауль Альварес и американец Джермелл Чарло практически одновременно объявили о том, что встретятся друг с другом 30 сентября в Лас-Вегасе. И это в каком-то смысле будет беспрецедентный бой. На кону в нем будут стоят все четыре принадлежащих Альваресу значимых чемпионских пояса в суперсреднем весе — Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской организации (WBO). Но те же самые пояса есть и у Чарло, только в полусреднем весе.

Это будет первый случай за два десятилетия, с тех пор как WBO, долго котировавшаяся ниже остальных трех структур, приобрела такой же, как у них, статус, когда между собой дерутся абсолютные чемпионы мира.

Но занимателен этот кейс не только и, может быть, не столько по этой формальной причине. Дело в том, что еще на прошлой неделе различные источники сообщали о том, что вообще-то Сауль Альварес, который не так давно считался лучшим бойцом вне зависимости от весовой категории, а «королевское звание» потерял после поражения в прошлом году в полутяжелом весе (до 79,4 кг) от россиянина Дмитрия Бивола, пересечется с другим Чарло. Речь о брате-близнеце и почти что тезке Джермелла Джермалле. Тот выступает в весе «соседнем» с нынешним весом Альвареса — среднем (до 69,85 кг) — и в нем владеет званием WBC. Считалось, что условия такого поединка практически согласованы.

Объясняя, почему он сорвался, ESPN указывает на то обстоятельство, что выбор Джермалла Чарло с самого начала казался довольно сомнительным и рискованным. Американец — боксер знаменитый, но он не выходил на ринг с июня 2021 года из-за «ментальных проблем». И новостей о том, что он их решил, не появлялось. Впрочем, не менее сомнительна и альтернатива.

Джермелл Чарло в последнее время тоже занимался не тренировками, а лечением — серьезного перелома руки, который заработал в конце прошлого года во время спарринга. Более того, еще весной он говорил о том, что в ближайшее время не готов выступать. Но, возможно, важнее другой нюанс. Чарло всю карьеру, в которой у него были две осечки в 37 боях (он проиграл Тони Харрисону и завершил ничьей матч с Брайаном Кастаньо, в обоих случаях выиграв повторный поединок), провел именно в полусреднем весе.

Для столкновения с Саулем Альваресом ему придется скакнуть сразу на две категории вверх.

ESPN подчеркивает, что в таких ситуациях боксерам требуется время на адаптацию, несколько тестовых боев.

При этом совершенный Альваресом финт сорвал выглядевший куда более логичным и правильным в смысле соответствия регламентам и базовым принципам вида поединок. Это поединок между Джермеллом Чарло и представляющим Австралию Тимом Цзю, сыном легенды российского бокса Константина Цзю. Цзю-младший длинной серией впечатляющих побед добился вполне официального признания претендентом на титул абсолютного чемпиона в полусреднем весе еще в 2022 году. Однако его бой с Джермеллом Чарло все откладывался и откладывался из-за травмы американца. Цзю, ожидая выздоровления Чарло, успел провести два поединка. Разгромив в марте Тони Харрисона, он завоевал звание временного чемпиона WBO, а быстро разобравшись в середине июня с Карлом Окампо, его отстоял. Причем в тот момент все эксперты были уверены, что поединок Цзю с Джермеллом Чарло вскоре состоится. А WBO даже установила для него официальный дедлайн — как раз 30 сентября. В разговоре с ESPN Тим Цзю не скрывал, что разочарован развитием событий, лишившим его шанса, которого он «ждал два года» и которого теперь неизвестно когда дождется.

Алексей Доспехов

  • Газета «Коммерсантъ» №118 от 04.07.2023, стр. 12

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