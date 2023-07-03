Сауль Альварес присмотрел брата-2

Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) Сауль Альварес совершил неожиданный финт. Его следующим соперником станет вопреки ожиданиям не Джермалл Чарло, а его брат-близнец и практически тезка Джермелл, владеющий четырьмя поясами в полусреднем весе (до 69,85 кг). Проблема в том, что такой поворот срывает давно запланированный поединок между Джермеллом Чарло и австралийцем Тимом Цзю, новой суперзвездой профессионального бокса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Джермеллу Чарло (справа) для поединка с Саулем Альваресом придется скакнуть сразу на две весовые категории вверх

Фото: Edward A. Ornelas / Getty Images Джермеллу Чарло (справа) для поединка с Саулем Альваресом придется скакнуть сразу на две весовые категории вверх

Фото: Edward A. Ornelas / Getty Images

Мексиканец Сауль Альварес и американец Джермелл Чарло практически одновременно объявили о том, что встретятся друг с другом 30 сентября в Лас-Вегасе. И это в каком-то смысле будет беспрецедентный бой. На кону в нем будут стоят все четыре принадлежащих Альваресу значимых чемпионских пояса в суперсреднем весе — Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской организации (WBO). Но те же самые пояса есть и у Чарло, только в полусреднем весе.

Это будет первый случай за два десятилетия, с тех пор как WBO, долго котировавшаяся ниже остальных трех структур, приобрела такой же, как у них, статус, когда между собой дерутся абсолютные чемпионы мира.

Но занимателен этот кейс не только и, может быть, не столько по этой формальной причине. Дело в том, что еще на прошлой неделе различные источники сообщали о том, что вообще-то Сауль Альварес, который не так давно считался лучшим бойцом вне зависимости от весовой категории, а «королевское звание» потерял после поражения в прошлом году в полутяжелом весе (до 79,4 кг) от россиянина Дмитрия Бивола, пересечется с другим Чарло. Речь о брате-близнеце и почти что тезке Джермелла Джермалле. Тот выступает в весе «соседнем» с нынешним весом Альвареса — среднем (до 69,85 кг) — и в нем владеет званием WBC. Считалось, что условия такого поединка практически согласованы.

Объясняя, почему он сорвался, ESPN указывает на то обстоятельство, что выбор Джермалла Чарло с самого начала казался довольно сомнительным и рискованным. Американец — боксер знаменитый, но он не выходил на ринг с июня 2021 года из-за «ментальных проблем». И новостей о том, что он их решил, не появлялось. Впрочем, не менее сомнительна и альтернатива.

Джермелл Чарло в последнее время тоже занимался не тренировками, а лечением — серьезного перелома руки, который заработал в конце прошлого года во время спарринга. Более того, еще весной он говорил о том, что в ближайшее время не готов выступать. Но, возможно, важнее другой нюанс. Чарло всю карьеру, в которой у него были две осечки в 37 боях (он проиграл Тони Харрисону и завершил ничьей матч с Брайаном Кастаньо, в обоих случаях выиграв повторный поединок), провел именно в полусреднем весе.

Для столкновения с Саулем Альваресом ему придется скакнуть сразу на две категории вверх.

ESPN подчеркивает, что в таких ситуациях боксерам требуется время на адаптацию, несколько тестовых боев.

При этом совершенный Альваресом финт сорвал выглядевший куда более логичным и правильным в смысле соответствия регламентам и базовым принципам вида поединок. Это поединок между Джермеллом Чарло и представляющим Австралию Тимом Цзю, сыном легенды российского бокса Константина Цзю. Цзю-младший длинной серией впечатляющих побед добился вполне официального признания претендентом на титул абсолютного чемпиона в полусреднем весе еще в 2022 году. Однако его бой с Джермеллом Чарло все откладывался и откладывался из-за травмы американца. Цзю, ожидая выздоровления Чарло, успел провести два поединка. Разгромив в марте Тони Харрисона, он завоевал звание временного чемпиона WBO, а быстро разобравшись в середине июня с Карлом Окампо, его отстоял. Причем в тот момент все эксперты были уверены, что поединок Цзю с Джермеллом Чарло вскоре состоится. А WBO даже установила для него официальный дедлайн — как раз 30 сентября. В разговоре с ESPN Тим Цзю не скрывал, что разочарован развитием событий, лишившим его шанса, которого он «ждал два года» и которого теперь неизвестно когда дождется.

Алексей Доспехов