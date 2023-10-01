Мать и сын Пригожина приехали на его могилу в Петербурге

В воскресенье, 1 октября, могилу петербургского бизнесмена и основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина на Пороховском кладбище посетили его мать Виолетта и сын Павел. Об этом сообщила «Фонтанка». 1 октября — 40 дней с момента гибели господина Пригожина в авиакатастрофе в Тверской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По информации издания, Виолетту и Павла Пригожиных сопровождали около 25 человек, среди которых был замечен священник, а также бывшие сотрудники структур бизнесмена и бойцы ЧВК «Вагнер».

Также в течение всего дня к зданию кафе на Университетской набережной, которое связывали с предпринимателем, люди несут цветы.

Напомним, что Евгений Пригожин погиб в результате падения бизнесджета Embraer ERJ-135 в Тверской области 23 августа. На борту находились три члена экипажа и семь пассажиров, среди которых были командиры ЧВК «Вагнер». Господина Пригожина похоронили на Пороховском кладбище.

Что может произойти с петербургскими активами Евгения Пригожина после его смерти, читайте в материале «Ъ-СПб» «На обломках империи».

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