Евгения Пригожина похоронили на Пороховском кладбище Петербурга

На Пороховском кладбище в Санкт-Петербурге состоялись похороны основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Прощание с бизнесменом прошло 29 августа в «закрытом формате». По данным источников «Ъ», согласно пожеланию родственников, на церемонии присутствовали только родные и близкие господина Пригожина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Прощание с Евгением Викторовичем состоялось в закрытом формате. Желающие проститься могут посетить Пороховское кладбище»,— говорится в сообщении Telegram-канала группы «Конкорд».

Ранее, в этот же день, на Северном кладбище в Петербурге прошли похороны одного из командиров ЧВК «Вагнер» Валерия Чекалова. На церемонию прощания, по оценкам корреспондента «Ъ-СПб», пришло более 200 человек.

23 августа в Тверской области разбился бизнес-джет Embraer. Через несколько часов после авиакатастрофы Росавиация сообщила, что в числе 10 пассажиров был Евгений Пригожин, сооснователь ЧВК «Вагнер» Дмитрий Уткин и Валерий Чекалов.

27 августа Следственный комитет России сообщил о результатах молекулярно-генетической экспертизы. Она подтвердила гибель Евгений Пригожина и других членов экипажа и пассажиров.

Евгений Пригожин имеет звание Герой России. Согласно протоколу, похороны людей с таким званием проходят с воинскими почестями: на церемонии присутствует военный караул и оркестр, по итогам звучит салют холостыми патронами.

Что может произойти с петербургскими активами Евгения Пригожина после его смерти, читайте в материале «Ъ-СПб» «На обломках империи».

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