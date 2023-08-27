На обломках империи

Основной бизнес погибшего в авиакатастрофе предпринимателя и основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина сосредоточен в Санкт-Петербурге. В городе господин Пригожин владеет отелями и ресторанами, кроме того, в его бизнес-империю входят компании, занимающиеся деловой застройкой и торговлей. Эксперты полагают, что после смерти предпринимателя фирмы могут продолжить работу, однако заранее сказать, кто станет наследником некоторых активов, пока трудно: часть компаний были записаны не на него и не на членов его семьи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Санкт-Петербурге господин Пригожин владеет отелями и ресторанами, кроме того, в его бизнес-империю входят компании, занимающиеся деловой застройкой и торговлей

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ В Санкт-Петербурге господин Пригожин владеет отелями и ресторанами, кроме того, в его бизнес-империю входят компании, занимающиеся деловой застройкой и торговлей

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

В разное время предприниматель был совладельцем 50 юридических лиц, руководителем — 22. В сфере общественного питания работали 15 из них, 13 занимались оптовой торговлей, а десять — операциями с недвижимостью. В настоящий момент он выступает бенефициаром пяти компаний, четыре из которых зарегистрированы в Петербурге. Непосредственно Евгению Пригожину, по данным «СПАРК-Интерфакс», в настоящий момент принадлежит 100% акций двух юридических лиц (ООО «Конкорд Кейтеринг» и ООО «Конкорд менеджмент и консалтинг»). Основные фирмы, напрямую или косвенно связанные с господином Пригожиным,— «Конкорд», «Мегалайн» и ранее ликвидированный медиахолдинг «Патриот». На бизнесмена записано 80% акций ООО «Ритм» и 49% российской кинокомпании «Аурум».

Собственниками ряда фирм, которыми ранее владел или управлял господин Пригожин, сейчас являются его родственники или люди, которых связывают с ним. На его жену записано три юрлица: ООО «Музей шоколада», ООО «АГАТ-А» и ООО «Магазин купцов Елисеевых» (которое выступает арендатором Елисеевского магазина). Их сыну, Павлу Пригожину, принадлежит 100% акций ООО «Лахта Плаза», ООО «Лахта Парк» и ООО «Лахта Парк Премиум», занимающихся строительством апартаментов и жилых комплексов бизнес-класса в районе Лахты. Однако в настоящий момент три вышеуказанных юрлица проходят через процесс реорганизации. Компания «Бета», подконтрольная ему, также занимается застройкой элитного ЖК «Лахтинский пассаж». С сыном предпринимателя также связан петербургский бизнес-центр Sinop, сдающий структурам «Газпромнефти» помещения по договорам аренды. На дочь, Веронику Пригожину, записано ООО «Редстарс», которому принадлежит отель Red Stars на набережной реки Пряжки.

С бизнес-империей Евгения Пригожина связывают отель «Трезини» и кафе Street Food Bar №1, где в результате теракта погиб военкор Владлен Татарский. Оба помещения находятся на Университетской набережной. При этом семья предпринимателя и сам господин Пригожин не являются совладельцами компаний, управляющих отелем и кафе. Аналогичная ситуация и с отелем River Palace, который в СМИ называли подконтрольным пригожинским структурам. Ранее, осенью 2019 года, Евгений Пригожин перестал быть владельцем и генеральным директором комбината «Конкорд» (в настоящий момент «Комбинат питания»), производящего охлажденную продукцию и поставляющего ее в столовые, школы, больницы и др. Все акции перешли АО «Корпорация развития», гендиректором стал бывший руководитель Тихвинского мясокомбината Эдуард Козьмин. Однако в СМИ юрлицо по-прежнему связывают с господином Пригожиным.

С именем бизнесмена связана и компания «Мегалайн» (ранее 50% принадлежало ООО «Конкорд менеджмент и консалтинг»), подписавшая с комитетом по инвестициям Петербурга соглашение о создании IT-кластера на промышленной площадке «Горская». «Мегалайн» вел проектную работу, однако, по мнению компании, не получал существенной поддержки от Смольного. В связи с этим был подан иск в отношении городского правительства из-за якобы убытков, в нем требовалось компенсировать свыше 92 млн рублей. Однако в апреле текущего года суд в очередной раз отказал в его удовлетворении.

В СМИ имя бизнесмена связывают с Агентством интернет-исследований, которое известно под названием «фабрики троллей». В 2019 году он возглавил попечительский совет медиагруппы «Патриот» («Экономика сегодня», «РИА “ФАН”», «Невские новости» и др.). После попытки вооруженного мятежа ЧВК «Вагнер» господин Пригожин заявлял, что группа закрыта и ликвидирована.

По данным СМИ, среди активов господина Пригожина может быть более 100 тыс. биткоинов (по курсу на 27.08.2023 — около $2,61 млрд). Обнаруженные в процессе наследования криптовалюты будут передаваться в том же порядке, как и другие средства, говорят эксперты. В самих компаниях, связанных с предпринимателем, будущее бизнеса не комментируют: чей-то телефон выключен, кто-то обращение журналистов проигнорировал. В пресс-службе ЧВК «Вагнер» также не ответили «Ъ-СПб».

Эксперты считают, что дальнейшая судьба компаний Евгения Пригожина будет зависеть от госзаказа. «Большинство компаний — господрядные. Из этого формируется их финансовый поток. Если они продолжат выигрывать тендеры, они будут нужны. Компании, которые имеют опыт массового выигрыша тендеров, ценные сами по себе. Это означает, что фирма соответствует критериям для тендеров»,— рассказал партнер и руководитель офиса адвокатского бюро «S&K Вертикаль» в Санкт-Петербурге Андрей Микони. При этом, по его словам, компаниям в любом случае придется работать еще несколько месяцев для выполнения обязательств по прошлым контрактам. Передача прав на временное управление компаниями случится только после выдачи свидетельства о смерти в рамках нотариального дела. «На первые шесть месяцев по желанию потенциальных наследников может быть подназначен управляющий, который будет просто распоряжаться правами акционеров компании: директора менять, сделку одобрить. Но так будет работать только в том случае, где он лично участвовал в деятельности, а не через других доверенных лиц»,— комментирует господин Микони. Другие активы, где бизнесмен не был бенефициаром, могут как проходить, так и не проходить в качестве наследства — в зависимости от нюансов, прописанных в оформленных документах, заключил юрист. Деятельность компаний может прекратиться в случае, если государство потребует вернуть авансы, оставленные ранее. Однако, полагает эксперт, такой исход маловероятен.

После гибели Евгения Пригожина начнется распределение активов бизнесмена, в том числе акций и долей в компаниях, в порядке наследования. Свои права на наследство все потенциальные претенденты должны заявить через нотариуса в течение шести месяцев с момента смерти. «Здесь многое будет зависеть от наличия либо отсутствия завещания, количества наследников той или иной очереди, наследников, имеющих право на обязательную долю в наследстве, споров между наследниками по поводу фактического раздела наследственной массы, а также закрепления в учредительных документах компании возможности наследников стать участниками компании, наличия либо отсутствия партнеров по бизнесу и прочее»,— говорит партнер коллегии адвокатов Pen&Paper Сергей Учитель.

«Вопрос будет заключаться в открытии наследственного дела и определения наличия доли погибшего бизнесмена в корпоративной структуре владения. В данном случае компании автономны ввиду наличия исполнительных органов фирм, которые обеспечивают операционную деятельность»,— комментирует партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов. По его словам, наличие владения уставным капиталом в лице супруги покойного официально позволяет принимать необходимые корпоративные решения. «Окончательно, как правило, все определяется собственниками компании. В данном случае сложно предугадать их волеизъявление»,— заключил господин Горбунов.

Полина Пучкова