Tesla незначительно обновила Model Y в Китае, сохранив прежнюю цену

Tesla выпустила в Китае обновленную версию своего кроссовера Model Y, сообщает Reuters. При этом цена новинки такая же, как у предыдущей версии электромобиля. Стартовая цена — 263,9 тыс. юаней (около $36 тыс.).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Mike Stewart / AP Фото: Mike Stewart / AP

Характеристики и дизайн модели практически не изменились. Заднеприводная Model Y теперь разгоняется с нуля до 100 км/ч за 5,9 сек. вместо 6,9 сек. у предыдущей версии, а заявленный запас хода стал на 9 км больше — 554 км. Кроме того, производитель слегка изменил дизайн колесных дисков и внутреннюю отделку.

Месяц назад Tesla представила новую модификацию своей самой массовой машины — Model 3, которая получила гораздо более заметные улучшения и новшества по сравнению с новой Model Y. Для Tesla это был первый запуск новой или модернизированной модели с 2020 года. В текущем году компания планирует начать массовое производство электрического пикапа Cybertruck в Китае. В последнее время Tesla в целом наращивает производство в Китае: в июле она продала 64,3 тыс. произведенных в стране электромобилей — на 31% больше, чем годом ранее.

Кирилл Сарханянц