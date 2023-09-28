Советник главы Нагорного Карабаха Бабаян решил сдаться властям Азербайджана

Cоветник президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Давид Бабаян заявил, что сдастся властям Азербайджана. По его мнению, его неявка или побег «нанесет серьезнейший вред нашему многострадальному народу».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: wikipedia.org / Lika Zaqaryan Фото: wikipedia.org / Lika Zaqaryan

Господин Бабаян сообщил, что он включен «в черный список Азербайджана» и республика потребовала его прибытия в Баку. «Я принял решение направиться сегодня из Степанакерта в Шуши. Это решение, естественно, причинит сильную боль, волнение и стресс в первую очередь моим близким, но они, уверен, поймут»,— написал господин Бабаян в Facebook (соцсеть принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Глава НКР Самвел Шахраманян сегодня, 28 сентября, подписал указ о прекращении существования республики с 1 января 2024 года. Решению предшествовали удары по Карабаху со стороны Азербайджана, который назвал это «антитеррористическими мероприятиями». Погибли и пострадали сотни человек с обеих сторон. Проводится массовая эвакуация армян из Карабаха в Армению. Территорию непризнанной республики покинуло больше половины ее жителей — свыше 65 тыс. человек. При попытке въехать в Армению был задержан бизнесмен Рубен Варданян, ранее возглавлявший правительство НКР. Ему предъявлено обвинение в финансировании терроризма, он арестован.

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «Закавказский пленник».

Леонид Уварчев