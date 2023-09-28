Советник главы Нагорного Карабаха Бабаян решил сдаться властям Азербайджана
Cоветник президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Давид Бабаян заявил, что сдастся властям Азербайджана. По его мнению, его неявка или побег «нанесет серьезнейший вред нашему многострадальному народу».
Фото: wikipedia.org / Lika Zaqaryan
Господин Бабаян сообщил, что он включен «в черный список Азербайджана» и республика потребовала его прибытия в Баку. «Я принял решение направиться сегодня из Степанакерта в Шуши. Это решение, естественно, причинит сильную боль, волнение и стресс в первую очередь моим близким, но они, уверен, поймут»,— написал господин Бабаян в Facebook (соцсеть принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).
Глава НКР Самвел Шахраманян сегодня, 28 сентября, подписал указ о прекращении существования республики с 1 января 2024 года. Решению предшествовали удары по Карабаху со стороны Азербайджана, который назвал это «антитеррористическими мероприятиями». Погибли и пострадали сотни человек с обеих сторон. Проводится массовая эвакуация армян из Карабаха в Армению. Территорию непризнанной республики покинуло больше половины ее жителей — свыше 65 тыс. человек. При попытке въехать в Армению был задержан бизнесмен Рубен Варданян, ранее возглавлявший правительство НКР. Ему предъявлено обвинение в финансировании терроризма, он арестован.
О развитии ситуации — в материале «Ъ» «Закавказский пленник».