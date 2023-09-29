Азербайджанские силовики задержали экс-командующего армией Карабаха Мнацаканяна

Сотрудники правоохранительных органов Азербайджана задержали на КПП «Лачин» бывшего командующего армией непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Левона Мнацаканяна. В Баку ему грозит длительное тюремное заключение, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в окружении военачальника.

Как сообщил собеседник агентства, господин Мнацаканян был задержан при попытке въехать в армянский город Горис со стороны Нагорного Карабаха. Другие детали задержания экс-командующего карабахской армией не приводятся.

Левон Мнацаканян был командующим армией НКР и министром обороны непризнанной республики в 2015–2018 годах. В 2012–2015-м он занимал пост заместителя начальника штаба вооруженных сил Армении.

27 сентября при попытке въехать в Армению был задержан бизнесмен Рубен Варданян, ранее возглавлявший правительство НКР. Ему предъявлено обвинение в финансировании терроризма, он арестован на четыре месяца по решению азербайджанского суда. 28 сентября советник президента НКР Давид Бабаян заявил, что решил добровольно сдаться властям Азербайджана.

Глава НКР Самвел Шахраманян 28 сентября подписал указ о прекращении существования республики с 1 января 2024 года. Решению предшествовали удары по Карабаху со стороны Азербайджана, который назвал это «антитеррористическими мероприятиями». Погибли и пострадали сотни человек с обеих сторон. Проводится массовая эвакуация армян из Карабаха в Армению. Территорию непризнанной республики покинуло больше 70% ее жителей — почти 85 тыс. человек.

О развитии конфликта — в публикации «Ъ» «Азербайджан разжег мир».

Как беженцы из Карабаха добираются до Армении После «антитеррористических мероприятий» Азербайджана в Нагорном Карабахе более 20 тыс. жителей непризнанной республики прибыли в Армению. С 24 сентября в стране работают центры временного размещения для переселенцев. Пункт регистрации беженцев из Карабаха находится в городе Горис в 25 км от границы. Читать далее

Александр Кислов