Палата представителей США одобрила проект бюджета, не включающий помощь Украине

Палата представителей США одобрила проект финансирования правительства на 45 дней, который не предусматривает выделение денег Украине, сообщил член палаты, республиканец Патрик МакГенри, передает The Washington Post (WP). Документ будет окончательно утвержден, если его одобрит Сенат. Если до полуночи 1 октября (7:00 мск) парламентеры не договорятся, произойдет шатдаун — частичная остановка работы правительства США.

За проект финансирования правительства проголосовали 335 членов Палаты представителей, против — 209. В одобренный проект, в частности, заложены траты на ликвидацию последствий стихийных бедствий, проведение федеральной программы страхования от наводнений и возобновление работы Федерального управления гражданской авиации, сообщает WP.

Сенат, в котором, в отличие от Палаты представителей, большинство демократов, рассматривает резолюцию о финансировании правительства, которая включает помощь Украине на $6,15 млрд. Лидер республиканского меньшинства в верхней палате Митч Макконнелл заявила, что республиканцы в Сенате заблокируют инициативу демократов.

Белый дом и республиканцы возлагают друг на друга вину в связи с возможным шатдауном. По мнению президента США Джо Байдена, его последствия могут быть катастрофическими для страны. Предоставление помощи Украине является одной из дискуссионных тем, по которой стороны не могут найти согласия. Белый дом предлагает выделить на эти цели $24 млрд.

О влиянии шатдауна на поддержку Украины — в материале «Ъ» «Разброд и шатдаун».

Эрдни Кагалтынов