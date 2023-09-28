Байден: шатдаун стал бы катастрофическим для США

Президент США Джо Байден сообщил о работе его администрации, чтобы не допустить приостановку работы федерального правительства (шатдаун). По его мнению, последствия этого стали бы катастрофическими для США.

Шатдаун — это ситуация, когда предыдущий финансовый год закончился, а бюджет на новый не прошел согласование в Конгрессе. Из-за этого значительная часть госслужащих вынуждена прекратить работу. С 1981 года шатдаун происходил 14 раз.

«Мы активно сотрудничаем с демократами в Палате представителей и с руководством демократов и республиканцев в Сенате, чтобы попытаться избежать шатдауна. Это было бы для нас катастрофично, особенно в долгосрочной перспективе»,— сказал господин Байден журналистам. Расшифровка выступления опубликована на сайте Белого дома.

Американский президент раскритиковал спикера Палаты представителей Конгресса США Кевина Маккарти. По его мнению, республиканец не хочет выполнять условия прежних договоренностей с Белым домом по финансированию правительства. Господин Байден считает, что господин Маккарти «делает выбор между его спикерством и американскими интересами».

Господин Маккарти, в свою очередь, ранее возлагал на господина Байдена ответственность за возможный шатдаун. Накануне, 27 сентября, он выступил против включения в бюджет $6 млрд помощи Украине.

О влиянии шатдауна на поддержку Украины — в материале «Ъ» «Разброд и шатдаун».

Леонид Уварчев