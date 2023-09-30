В Палату представителей внесен проект бюджета, не включающий помощь Украине

Палата представителей США рассмотрит проект финансирования правительства на 45 дней, который не предусматривает выделение миллиардов долларов Украине, сообщил журналистам член парламента, республиканец Том Коул, передает The Washington Post. Если до полуночи 1 октября (7:00 мск) парламентарии не договорятся по вопросу финансирования, произойдет шатдаун — частичная остановка работы правительства США.

Господин Коул добавил, что предлагаемый для рассмотрения проект включает, в частности, выделение денег на борьбу с последствиями стихийных бедствий. Законопроект должны поддержать две трети членов Палаты представителей, чтобы он перешел на рассмотрение в Сенат.

Ранее сегодня, 30 сентября, спикер Палаты представителей, республиканец Кевин Маккарти предложил принять «чистую» резолюцию о временном финансировании правительства, которая не будет предусматривать помощь Украине.

При этом Сенат, в котором, в отличие от Палаты представителей, большинство членов являются демократами, рассматривает резолюцию о финансировании правительства, которая включает помощь Украине на $6,15 млрд.

Белый дом и республиканцы возлагают друг на другу вину в связи с возможным шатдауном. По мнению президента США Джо Байдена, его последствия могут быть катастрофическими для страны. Предоставление помощи Украине является одной из дискуссионных тем, по которой стороны не могут найти согласия. Белый дом предлагает выделить на эти цели $24 млрд.

О влиянии шатдауна на поддержку Украины — в материале «Ъ» «Разброд и шатдаун».

Эрдни Кагалтынов