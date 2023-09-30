Спикер Палаты представителей предложил продлить финансирование правительства США без помощи Киеву

Спикер Палаты представителей Конгресса США республиканец Кевин Маккарти предложил принять «чистую» резолюцию о временном финансировании правительства, которая не будет предусматривать помощь Украине. Приостановка работы правительства (шатдаун) произойдет, если Палата представителей и Сенат не согласуют в каком-либо виде бюджет до 1 октября.

«Я думаю, если у нас был бы чистый вариант без Украины, мы, вероятно, смогли бы его продвинуть»,— сказал господин Маккарти журналистам после встречи республиканцев (цитата по The Hill). «Я думаю, если Сенат включит туда Украину и сфокусируется на Украине, а не на Америке, я думаю, это может привести к реальным проблемам»,— добавил он.

Господин Маккарти предложил «чистый вариант» демократом, однако они, по его словам, откажутся голосовать за него.

Сенат США рассматривает резолюцию с финансированием правительства до 17 ноября. Этот пакет включает помощь Украине на $6,15 млрд, против чего выступили республиканцы в обеих палатах. По информации The Hill, сенаторы-республиканцы обсуждают возможность принять законодательную инициативу о продлении финансирования федерального правительства США, предположительно, на две недели. Она не будет предусматривать выделение средств Украине в этот срок.

Белый дом и республиканцы возлагают друг на другу вину в связи с возможным шатдауном. По мнению президента Джо Байдена, его последствия могут быть катастрофическими для США. Предоставление помощи Украине является одной из дискуссионных тем, по которой стороны не могут найти согласия. Белый дом предлагает выделить на эти цели $24 млрд.

О влиянии шатдауна на поддержку Украины — в материале «Ъ» «Разброд и шатдаун».

Леонид Уварчев