Мэрия Москвы запретила акцию на Лубянке под предлогом ковидных ограничений

Московская мэрия отказала в проведении акции «Возвращение имен» памяти жертв политических репрессий, которая должна была пройти 29 октября на Лубянке. В ответе мэрии Москвы, который опубликовал журналист Сергей Пархоменко (признан иностранным агентом), говорится, что акция не может состояться из-за коронавирусных ограничений.

«Информирую, что с учетом складывающейся эпидемиологической обстановки, в целях предотвращения распространения на территории города Москвы коронавируса и на основании п. 2.6 указа Мэра Москвы от 8 июня 2020 года № 68-УМ Об этапах снятия ограничений, установленных в связи с введением режима повышенной готовности действует запрет на проведение публичных мероприятий в городе Москве»,— говорится в документе.

В Москве акция «Возвращение имен» проходит с 10 утра до 10 вечера накануне Дня политзаключенного (30 октября). Соловецкий камень в Москве — старейший памятников жертвам политических репрессий в СССР. Эта гранитная глыба была привезена с территории бывшего Соловецкого лагеря, который называют символом ГУЛАГа.

В начале августа вице-спикер Госдумы Владислав Даванков от фракции «Новые люди» попросил вице-премьера Татьяну Голикову выпустить рекомендации регионам по снятию коронавирусных ограничения на проведение митингов, пикетов и шествий. Он аргументировал это тем, что ВОЗ отменила статус пандемии COVID-19 еще в мае 2023 года.

В конце сентября Минздрав сообщил о превышении эпидемических порогов заболеваемости гриппом и ОРВИ 35 городах. Кроме того, в Тульской, Тюменской, Псковской и Саратовской областях, а также в Пермском крае власти рекомендовали ввести в поликлиниках масочных режим. Ограничительные меры ввели и в Доме правительства в Москве.

Подробнее — в материале «Россияне открыли сезон кашля».

Анастасия Ларина