Россияне открыли сезон кашля

В 35 городах России серьезно превышены эпидемические пороги заболеваемости гриппом и другими острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ). Об этом в среду сообщил главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава РФ Владимир Чуланов. Прошлые несколько лет опасения вызывала по большей части ситуация с коронавирусом, однако сейчас в Минздраве и Роспотребнадзоре настороженно относятся к показателям роста и других ОРВИ, в частности гриппа. Чтобы остановить распространение инфекций, санитарные врачи закрывают на карантин классы, детсады и школы, а также рекомендуют гражданам вернуться к масочному режиму.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

В России начался традиционный сезон простудных заболеваний: эпидемические пороги заболеваемости гриппом и ОРВИ на 20% и более превышены в 35 городах России. При этом глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ведомство пока не планирует вводить масочный режим в России. Но основания применить эту ограничительную меру среди профессиональных групп появляются, и такие решения уже принимаются в разных субъектах, добавила госпожа Попова.

Так, в Томской области закрыты уже семь школ и два детских сада, а также 70 классов в 24 школах и девять групп в пяти детсадах. В среду начальник отдела эпиднадзора местного управления Роспотребнадзора Андрей Рудиков сообщил, что с 18 по 24 сентября в этом регионе было зарегистрировано 11 тыс. случаев заболевания ОРВИ, что выше эпидпорога на 84% (в Томске — на 21%).

В Кузбассе Роспотребнадзор проинформировал о превышении эпидпорога еще по итогам недели 11–17 сентября. За эти дни в области зарегистрировали 19,2 тыс. случаев ОРВИ — на 76,1% больше, чем за предыдущую неделю. В результате уровень заболеваемости оказался выше порога на 21%.

В Республике Алтай, как указывается в сводке регионального управления Роспотребнадзора, по итогам недели 18–24 сентября превышение эпидемического порога наблюдается только среди взрослого населения. В Алтайском крае Роспотребнадзор рекомендовал местным жителям носить маски в общественных местах, в том числе в медучреждениях. В Новосибирской области пациентам стационаров ограничат возможность свиданий с родственниками — им придется доказывать медикам учреждения необходимость такого свидания.

В Пермском крае интенсивный рост заболеваемости ОРВИ начался во второй половине сентября. По данным регионального управления Роспотребнадзора, за неделю с 11 по 17 сентября в крае был зарегистрирован 14 561 случай ОРВИ, что превысило показатель предыдущей недели на 37,2%. На прошлой неделе, с 18 по 24 сентября, было выявлено 21 013 случаев заражения (+44,3% к предыдущей неделе). Наибольший прирост заболеваемости отмечается среди взрослого населения.

Заболеваемость коронавирусной инфекцией в Пермском крае в последние две недели также растет. За период с 11 по 17 сентября COVID-19 в регионе заболели 296 человек против 166 заразившихся неделей ранее (прирост — 78,3%), за неделю с 18 по 24 сентября — еще 453 человек (+53%). В 100% случаев идентифицируется омикрон-штамм.

В эпидемической справке Смольного говорится о 269 новых случаях заболевания коронавирусом в Петербурге на 27 сентября. В оперативном штабе о суточной статистике не распространяются. За неделю с 18 по 24 сентября в городе было выявлено 1204 новых случая коронавируса, 129 человек госпитализировали, четверо скончались. В Роспотребнадзоре по Петербургу отчитались о росте заболеваемости гриппом и ОРВИ на 10,8% за неделю. На запрос “Ъ” о количестве заболевших в ведомстве не ответили. По их словам, заболеваемость возросла во всех возрастных группах, однако ее уровень находится ниже отметки порогового значения. Более половины обратившихся в медучреждения — 54,9% — дети до 14 лет.

В Воронежской области за неделю с 18 по 24 сентября зарегистрировано 117 случаев COVID-19, что почти на 57% выше уровня заболеваемости предыдущей недели (113). За неделю с 11 по 17 сентября был зафиксирован рост заболеваемости на 68,66% относительно предыдущей недели (67). По данным воронежского управления Росприроднадзора на 20 сентября, за неделю ОРВИ и гриппом заболел 7281 человек — почти на 38% больше, чем неделей ранее (4511). На этом фоне мэрия Воронежа и областное правительство ввели масочный режим на совещаниях.

В Свердловской области, по данным местного Роспотребнадзора, за предыдущую неделю зарегистрировано свыше 39,2 тыс. случаев ОРВИ. Из них в Екатеринбурге — свыше 18,6 тыс. Отметим, что 64% от всех заболевших составляют дети. В результате в Екатеринбурге полностью переведены на дистанционное обучение две школы и закрыты шесть детских садов.

Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области отчиталось о росте заболеваемости ОРВИ на 24%. Специалисты отмечают, что каждый четвертый заболевший — школьник. Основным способом профилактики распространения является иммунизация — прививками от гриппа охвачено 11,7%.

Врач общей практики медтехкомпании «Доктор рядом» Екатерина Серебренникова не видит в региональной статистике ничего удивительного: осень — начало сезона простуд, и дело не в сниженном иммунитете людей.

«Рост заболеваемости в это время года связан с увеличением числа социальных контактов и сезонов вирусов. У каждого из вирусов есть своя сезонность, когда они себя "лучше чувствуют". Продолжается эта сезонность вплоть до весны». Старший врач-терапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Олеся Савельева уточняет, что ОРВИ — это общий термин, используемый для описания широкого спектра инфекций верхних дыхательных путей: насморк, кашель, боль в горле и першение. ОРВИ могут вызывать различные семейства вирусов, такие как риновирусы, аденовирусы, параинфлюензные вирусы и другие. В большинстве случаев ОРВИ протекает легко и самостоятельно вылечивается за несколько дней без специфического лечения. COVID-19 же вызывает острое респираторное заболевание, которое может иметь широкий спектр симптомов, от легких до тяжелых. В отличие от других ОРВИ, COVID-19 может протекать в тяжелой форме и иметь серьезные осложнения, особенно у людей старше 60 лет и у людей с ослабленным иммунитетом.

Грипп — это тип ОРВИ, вызванный вирусами гриппа. Грипп подразделяется на несколько типов и подтипов, такие как грипп А, В и С. Грипп также может протекать в тяжелой форме и иметь осложнения, особенно у детей, пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями. Так как симптомы всех этих инфекций могут перекликаться, госпожа Савельева рекомендует обращаться к врачу, чтобы получить правильное лечение.

Наталья Костарнова; региональная корсеть “Ъ”