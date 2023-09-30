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Коммерсантъ FM
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На месте крушения самолета с Пригожиным в Тверской области появился памятник

На месте крушения Embraer Legacy 600 в Тверской области, на борту которого погиб основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, поставили памятник. Фотографии вчера, 29 сентября, появились в связанных с ЧВК Telegram-каналах Grey Zone и «Разгрузка Вагнера».

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Памятник на месте гибели основателей ЧВК &quot;Вагнер&quot;

Памятник на месте гибели основателей ЧВК "Вагнер"

Фото: Телеграм-канал Разгрузка Вагнера

Фото: Телеграм-канал Разгрузка Вагнера

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Памятник на месте гибели основателей ЧВК "Вагнер"

Фото: Телеграм-канал Разгрузка Вагнера

Фото: Телеграм-канал Разгрузка Вагнера

Памятник представляет собой камень с надписью «Кровь, Честь, Справедливость, Родина, Отвага, ЧВК Вагнер». Вблизи монумента находится флагшток с символикой ЧВК «Вагнер». К мемориалу приносят цветы и венки.

Путь Евгения Пригожина

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На борту разбившегося 23 августа бизнес-джета помимо Евгения Пригожина находились командир ЧВК «Вагнер» Дмитрий Уткин и еще восемь человек. Все они погибли. Господин Пригожин был похоронен на Пороховском кладбище в Санкт-Петербурге 29 августа. Причины крушения самолета неизвестны. СКР расследует дело по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

Лусине Баласян

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