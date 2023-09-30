Техническая обкатка трамвайной линии до Академического начнется в октябре

В Екатеринбурге в октябре начнется техническая обкатка трамвайной линии до Академического района. Об этом со ссылкой на источник в Гортрансе сообщает Е1.ru. Специалисты дадут на рельсы нагрузку в 20 тыс. тонн, что сопоставимо с проездом около 1 тыс. трамваев. Работы будут проводиться для укрепления основания путей. Длительность технической обкатки составит до двух месяцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Младич, Коммерсантъ Фото: Алексей Младич, Коммерсантъ

Напомним, строительство трамвайной линии в Академический началось в ноябре 2021 года. Стоимость проекта оценивается в 15,2 млрд руб. По итогу было построено 4,4 км путей. Путь включает в себя 14 остановок. Благоустройство маршрута также предполагает установку шумозащитных экранов, IP-видеокамер.

В начале сентября по новой линии в тестовом режиме был запущен первый пассажирский трамвай. Его пассажирами стали губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и мэр Екатеринбурга Алексей Орлов.

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