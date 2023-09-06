В Академическом в техническом режиме запустили первый пассажирский трамвай

В Академическом (район Екатеринбурга) запустили первый пассажирский трамвай по новой линии. Технический старт трамвайного движения дали губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и глава города Алексей Орлов. Как передает корреспондент «Ъ-Урал» трамвай запустили под колокольный звон.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Коммерсантъ / Алексей Младич Фото: Коммерсантъ / Алексей Младич Следующая фотография 1 / 2 Фото: Коммерсантъ / Алексей Младич Фото: Коммерсантъ / Алексей Младич

В новый район Екатеринбурга построили 4,4 км путей. Путь включает в себя 14 остановок. Отмечается, что благоустройство маршрута также предполагает установку шумозащитных экранов, IP-видеокамер. «Это значительным образом повысит комфортабельность для людей, передвигающихся по городу. Четыре километра можно преодолеть чуть больше, чем за 20 минут. Это очень удобно. Мы все знаем, что раньше можно было попасть в Академический только через "узкое горлышко". С открытием этой ветки, появляется альтернатива для того, чтобы добираться из академического в центр и обратно»,— прокомментировал запуск глава региона Евгений Куйвашев.

Городские власти подчеркивают, что это пока технический запуск, пассажиры смогут пользоваться новым для района транспортом с ноября. Напомним, строительство трамвайной линии началось в ноябре 2021 года. Стоимость проекта оценивается в 15,2 млрд руб.

София Ерюжева

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте