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Орлов: трамвайную ветку в Академическом откроют для пассажиров в ноябре

Трамвайную ветку в Академическом запустят для общего пользования через два месяца после технического старта, который пройдет 6 сентября. Об этом глава Екатеринбурга Алексей Орлов рассказал на пресс-конференции.

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

«Техническая эксплуатация ветки начнется уже с завтрашнего дня. Спустя два месяца начнется полноценная эксплуатация трамвайного движения, и жители Академического района получат возможность пользоваться трамваем»,— пообещал мэр.

По словам господина Орлова, запустить трамвайную ветку с опережением графика получилось благодаря поддержке губернатора и федерального правительства. Строительные работы должны были завершиться не раньше 2024 года.

Напомним, строительство трамвайной линии началось в ноябре 2021 года. Стоимость проекта оценивается в 15,2 млрд руб. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев планируют запустить движение трамваев в среду, 6 сентября.

Василий Алексеев

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