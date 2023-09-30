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Коммерсантъ FM
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Spotify добавит автоматически сгенерированные расшифровки к миллионам подкастов

Стриминговый сервис Spotify выпустил обновление, в котором добавит автоматически сгенерированные расшифровки к миллионам подкастов.

Текстовые расшифровки будут синхронизированы по тайм-кодам, и слушатели смогут визуально проследить за прогрессом каждого выпуска. Прочитать стенограмму можно будет, нажав на специальную кнопку под проигрывателем. Транскрипции также позволят просматривать содержание выпуска и пропускать эпизоды, не прослушивая их. В будущем авторы смогут добавлять в расшифровки медиафайлы, если, к примеру, в подкасте обсуждается какое-то изображение. Также в подкастах теперь появились главы, по которым слушатели могут быстро перемещаться. Авторы смогут добавлять к главам и тайм-кодам описания, чтобы пользователи предварительно просмотрели темы или начали прослушивание с определенного момента.

Ранее Spotify начал тестировать новую функцию, которая позволит авторам подкастов переводить и дублировать свой контент на иностранные языки собственным голосом. Spotify разрабатывает новую функцию на основе ИИ совместно с OpenAI, она пока доступна ограниченному числу авторов подкастов.

Евгений Федуненко

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