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Коммерсантъ FM
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Spotify научит ИИ дублировать подкасты на иностранные языки голосами авторов

Стриминговый сервис Spotify тестирует новую функцию, которая позволит авторам подкастов переводить и дублировать свой контент на иностранные языки собственным голосом. Spotify разрабатывает новую функцию на основе ИИ совместно с OpenAI, она пока доступна ограниченному числу авторов подкастов.

Создатели контента получат возможность с помощью ИИ-инструмента OpenAI Whisper синтезировать свой голос, а потом воспользоваться функцией перевода и дублирования подкастов на иностранные языки. Spotify уже договорился с некоторыми блогерами о переводах их подкастов на испанский язык, в ближайшие недели появятся переводы на французский и немецкий языки. OpenAI заявила, что ее технология позволяет создать человеческий голос из текста и всего лишь нескольких секунд образца речи. В Spotify будут следить за распространением технологии, так как боятся нарушений конфиденциальности и безопасности.

Ранее Spotify запустил инструмент Showcase, благодаря которому артисты получили новый способ продвижения своей музыки — теперь авторы могут платить за показ их контента в рекомендациях на главной странице пользователей.

Евгений Федуненко

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