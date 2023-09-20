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Коммерсантъ FM
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ФРС сохранила базовую ставку в диапазоне 5,25–5,5%

Федеральная резервная система (ФРС) США сохранила базовую ставку в диапазоне 5,25–5,5%. Федеральный комитет по операциям на открытом рынке ФРС сообщил, что сохранение базовой ставки вызвано стремлением достигнуть максимального уровня занятости в США и инфляции на уровне 2%, передает пресс-служба Федеральной резервной системы.

«Последние показатели свидетельствуют о том, что экономическая активность развивается уверенными темпами. Рост числа рабочих мест в последние месяцы замедлился, но остается высоким, а уровень безработицы остается низким. Инфляция остается на высоком уровне»,— говорится в заявлении комитета.

В ФРС отметили, что ужесточение условий кредитования населения и предприятий, вероятно, может оказать влияние на экономическую активность, наем рабочей силы и инфляцию. Степень этих последствий остается неопределенной, заявили в комитете.

Комитет ФРС продолжит сокращать запасы ценных бумаг Казначейства США, агентских облигаций и агентских ипотечных ценных бумаг, как это было ранее объявлено.

В июле годовая инфляция в США, по данным дефлятора потребительских расходов (PCE), выросла до 3,3% против 3% месяцем ранее. В августе рост цен в США показал максимальный рост с начала года и достиг 3,7% в годовом исчислении. При этом инвесторы все равно ожидали, что ФРС не повысит ключевую ставку.

Подробнее об ожиданиях инвесторов — «Ставки больше нет».

Эрдни Кагалтынов

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