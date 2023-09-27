С золотом поступили неблагородно

Котировки золота на мировом рынке опустились ниже $1,9 тыс. за тройскую унцию, обновив полугодовой минимум. Во многом игра на понижение связана с ожиданием подъема ставки ФРС, что ведет к росту доходности казначейских облигаций и снижает привлекательность драгоценного металла. Так, международные инвесторы сокращали вложения в золото, в результате чего активы биржевых фондов достигли минимума с марта 2020 года. Впрочем, аналитики ожидают, что дальнейшее снижение котировок металла не будет значительным.

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Стоимость золота на мировом спот-рынке 27 сентября опустилась ниже $1,9 тыс. за унцию. По данным Investing.com, котировки драгоценного металла достигали отметки $1877,87 за унцию, тем самым обновив минимум с 13 марта. С начала недели благородный металл потерял в цене почти 2,5%.

Котировки золота снижаются на фоне еще более сильного падения цен других благородных металлов. Так, стоимость серебра достигла отметки $22,55 за унцию, что на 4% ниже значений конца минувшей недели. Котировки платины снизились на 3,7%, до $891,9 за унцию, палладий потерял в цене 2,6%, и его котировки откатились до $1218,9 за унцию.

Игра на понижение на рынке драгоценных металлов происходит на фоне усилившихся ожиданий повышения ставки ФРС. На минувшей неделе американский регулятор, как и ожидало большинство аналитиков, оставил ставку на прежнем уровне 5,25–5,5%, но при этом не исключил ее повышения до конца года. По мнению аналитика «Цифра брокер» Даниила Болотских, на цену благородного металла влияют не только ожидания по дальнейшему, но и более продолжительному циклу жесткой денежно-кредитной политики в США.

Международные инвесторы активно уходят из золота в казначейские облигации США, доходность которых обновляет многолетние максимумы. В среду доходность десятилетних US Treasuries впервые с осени 2007 года приблизилась к 4,6% годовых, прибавив с начала месяца более 50 базисных пунктов. Такая доходность, как отмечает портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Дмитрий Скрябин, делает менее привлекательными инвестиции в другие классы активов, в том числе и в золото, которое не приносит процентного дохода.

При этом, по данным агентства Bloomberg, с начала недели активы ETF, инвестирующих в благородный металл, снизились еще на 4,6 тонны, до 2755,7 тонны, что является минимальным значением с марта 2020 года. За четыре месяца активы сократились более чем на 172 тонны, причем только с начала сентября снижение составило свыше 37 тонн.

На Московской бирже цена на золото на спот-рынке опускалась до отметки 5,79 тыс. руб./г. Это на 1,7% ниже значений закрытия пятницы. Однако котировки лишь вернулись к значениям двухнедельной давности. Менее сильное падение рублевых цен связано с динамикой курса доллара.

Несмотря на локальное снижение стоимости золота, интерес российских частных инвесторов остается на высоком уровне, отмечает персональный брокер «БКС Мир инвестиций» Филипп Оринич.

Это прежде всего связано с защитным характером инвестиций в золото в условиях ослабления курса рубля. «Это инструмент, инвестиции в который помогли без проблем пережить и кризис 1998 года, и кризис 2008 года, и все последующие падения фондового рынка»,— отмечает господин Оринич.

Дальнейшая динамика цен на золото на мировом рынке будет зависеть от решения финансовых властей США, отмечает Дмитрий Скрябин. Однако значительного снижения котировок участники рынка не ожидают. По оценке Даниила Болотских, даже с учетом роста доходности гособлигаций США цены на золото не опустятся ниже $1,85 тыс. за унцию. Поддержку котировкам будет оказывать высокий интерес к металлу со стороны центральных банков различных стран. Потенциальный рост инфляции, отмечает господин Болотских, будет подстегивать вложения институциональных и частных инвесторов в защитный актив в виде золота.

Виталий Гайдаев