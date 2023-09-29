Байден останется на выходных в Вашингтоне из-за риска шатдауна

Президент США Джо Байден останется на выходных, 30 сентября и 1 октября, в Вашингтоне. Он будет получать сведения из Конгресса по поводу ситуации с утверждением законопроектов о бюджете, сообщила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. Если до полуночи 1 октября (7:00 мск) бюджетные проекты не будут приняты, произойдет шатдаун — частичная остановка работы правительства.

«Президент будет находиться в Вашингтоне, наша команда будет оставаться на связи с лидерами Конгресса и членами обеих партий. Он будет получать обновления по ситуации в Капитолии»,— сказала госпожа Жан-Пьер (цитата по «РИА Новости»).

Шатдаун — это ситуация, когда предыдущий финансовый год закончился, а бюджет на новый не прошел согласование в Конгрессе. Из-за этого значительная часть госслужащих вынуждена прекратить работу. С 1981 года шатдаун в США происходил 14 раз.

Сегодня, 29 сентября, временная резолюция о финансировании правительства до 31 октября была отклонена большинством голосов в Палате представителей США. Проект резолюции был предложен представителями Республиканской партии. Законопроект предлагает, в частности, сократить расходы бюджета на 30% по всем статьям, кроме связанных с обороной, безопасностью, выплатами на нужды ветеранам и ликвидацией последствий стихийных бедствий. При этом в этот проект бюджета заложены траты на строительство стены на границе с Мексикой.

Джо Байден говорил, что его администрация работает над тем, чтобы не допустить приостановку работы федерального правительства. Он критиковал спикера Палаты представителей Кевина Маккарти, который, по словам господина Байдена, не хочет выполнять условия прежних договоренностей по финансированию правительства. Господин Маккарти выступал против включения в бюджет $6 млрд помощи Киеву.

О влиянии шатдауна на поддержку Украины — в материале «Ъ» «Разброд и шатдаун».

Эрдни Кагалтынов