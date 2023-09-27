Спикер Палаты представителей США против включения $6 млрд для Украины в бюджет

Спикер Палаты представителей США республиканец Кевин Маккарти не поддерживает включение $6 млрд на помощь Украине в проект федерального бюджета страны. По его словам, власти Штатов «ставят Украину выше американцев». Он считает, что важнее разобраться с проблемами на границе и с чрезвычайными ситуациями внутри страны.

«Если они хотят сосредоточить внимание на Украине, а не на южной границе, я думаю, что у них приоритеты расставлены в обратном порядке»,— заявил господин Маккарти на пресс-конференции (цитата по ТАСС). На уточняющий вопрос о том, считает ли он неверным шагом включение в проект бюджета средств на помощь Киеву, конгрессмен ответил утвердительно: «Да, это неправильно».

До 30 сентября Конгресс должен завершить работу над бюджетом на следующий год или по крайней мере принять временную резолюцию о финансировании правительства. Сенат предложил сократить объем средств на помощь Украине до $6 млрд вместо запрошенных Белым домом $24 млрд. Еще около $6 млрд предлагается выделить на ликвидацию последствий стихийных бедствий в США. В документ при этом не включили меры по ужесточению контроля на границе для пресечения нелегальной иммиграции, на чем настаивали республиканцы.

Подробности — в материале «Ъ» «Разброд и шатдаун».

Лаура Кеффер