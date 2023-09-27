Путин предложил осуществлять экспорт топлива по квотам

Президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства 27 сентября предложил использовать механизм регулирования топливного рынка по аналогии с тем, который сейчас действует на рынке удобрений: разрешать экспорт только после наполнения внутреннего рынка.

«Действительно, поставили на внутренний рынок необходимый объем, а потом зарабатывайте на внешнем. Ну есть же, работает. Ясно, что здесь есть своя специфика в нефтянке, но тем не менее большой разницы-то нет, надо только своевременно эти решения принимать, и все»,— сказал Владимир Путин (цитата по сайту Кремля).

Правительство ввело квоты на экспорт удобрений с 1 декабря 2021 года в качестве одной из мер по сдерживанию роста цен на продовольствие. Последняя квота, утвержденная правительством, на экспорт 16,3 млн тонн удобрений действует с 1 июня до 30 ноября 2023 года.

Президент отметил, что, по данным Петербургской международной товарно-сырьевой биржи за сентябрь, стоимость 1 литра бензина АИ-92 выросла на 8 руб. Принятые правительством 21 сентября меры помогли, отметил президент. Снижение цены на бирже наблюдается, однако стоимость бензина в рознице с 21 сентября, наоборот, возросла. 21 сентября — 49,7 руб., а 26 сентября — 51,6 р. за 1 литр АИ-92. Владимир Путин отметил, что потребителей мало волнуют принятые меры, если они не видят результат.

Вице-премьер Александр Новак на совещании с президентом в качестве дополнительных мер для стабилизации цен предложил повысить пошлину на нефтепродукты для перекупщиков (тех, кто не производит топливо) с 20 тыс. до 50 тыс. руб. или же полностью запретить экспорт нефтепродуктов, которые были куплены на рынке.

21 сентября правительство запретило экспортировать бензин и дизельное топливо, за исключением экспорта в страны ЕАЭС по индикативным балансам или протоколам, по межправительственным соглашениям. Цены начали снижаться, но после корректировки правительства, которое разрешило экспортировать судовое топливо, газойли и средние дистилляты, снова начали расти.

Подробнее в материале — «Руки в баки».

Александра Горошилова