«Самое плохое в авторитарных режимах то, что люди к ним привыкают»

Скандал, разгоревшийся с выходом фильма «Зеленая граница» польского режиссера Агнешки Холланд, не утихает почти месяц. А по мере приближения президентских выборов в Польше затронутая в фильме тема массовой миграции и содержащаяся в нем критика действий властей во время гуманитарного кризиса на белорусско-польской границе все чаще становятся поводом для обвинений в адрес госпожи Холланд со стороны политиков и правительства Польши в том, что она очерняет страну. Сама режиссер в интервью газете The Wall Street Journal заявила, что сняла фильм, чтобы «посмотреть, до какого предела общество будет поддерживать все эти нарушения закона (со стороны правительства.— "Ъ") и ограничения свободы», и надеется на понимание зрителей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Агнешка Холланд получает награду на Венецианском фестивале

Фото: Guglielmo Mangiapane, Reuters Агнешка Холланд получает награду на Венецианском фестивале

Фото: Guglielmo Mangiapane, Reuters

Фильм Агнешки Холланд «Зеленая граница» был представлен в основной программе 80-го Венецианского кинофестиваля и удостоился Специального приза жюри. Об этом фильме много говорили во время фестиваля, и он получил высокую оценку многих кинокритиков. В центре сюжета семья сирийских беженцев и учительница английского языка из Афганистана, которые пытаются перебраться в Польшу через границу с Белоруссией. Авторам фильма, как отмечают критики, удалось убедительно и объективно показатель трагедию беженцев, которым Белоруссия пообещала возможность попасть в Европу, а Польша отказывается принимать.

Фильм вышел в непростой момент для польской политической жизни — 15 октября в стране пройдут парламентские выборы. И тема иммиграции является в предвыборной кампании одной из самых острых и обсуждаемых. Коалиция ультраправых политических партий «Конфедерация свободы и независимости» зарабатывает на этой теме себе очки, а правящая партия пытается перетянуть голоса сторонников ультраправых.

Политическое руководство Польши подвергло «Зеленую границу» резкой критике, обвинив Агнешку Холланд в том, что она подрывает репутацию страны. Министр обороны Польши Мариуш Блащак назвал фильм «неприличным», поскольку он порочит польских военных, охраняющих границы страны. Председатель правящей партии «Право и справедливость» и один из самых влиятельных польских политиков Ярослав Качиньский назвал фильм «отвратительным», а министр юстиции Польши Збигнев Зёбро и вовсе заявил, что Агнешка Холланд занимается «нацистской пропагандой».

Сама режиссер поражена тем, что ее фильм оказался в центре культурного и политического скандала. «Я не ожидала такой ярости,— сказала она в интервью WSJ.— Я была потрясена масштабами ненависти и угроз онлайн».

Несколько показов «Зеленой границы» сопровождались уличными акциями протестов у кинотеатров в Польше.

Активисты националистического движения «Всепольская молодежь» устроили акцию протеста в Кракове во время кинопоказа, назвав «Зеленую границу» пропагандой в защиту миграции. Члены Совета национальной безопасности Польши сочли необходимым провести обсуждение фильма, которое прошло в деревне неподалеку от границы с Белоруссией. По итогам обсуждения министр обороны Мариуш Блащак объявил журналистам о вынесенной резолюции о полной поддержке польских пограничников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кадр из фильма «Зеленая граница»

Фото: Kino Swiat Кадр из фильма «Зеленая граница»

Фото: Kino Swiat

Свое желание снять фильм на эту тему Агнешка Холланд объяснила так: «Я захотела сделать фильм, как только поняла, что власти решили создать лабораторию жестокости и лжи, и посмотреть, до какого предела общество будет поддерживать все эти нарушения закона и ограничения свободы». По словам режиссера, она не понимает, как можно обвинять ее в нацистской пропаганде — как это сделал министр юстиции Зёбро. «Вся семья моего отца погибла в период холокоста. Моя мать участвовала в Варшавском восстании»,— говорит госпожа Холланд, которая уже подала в суд на министра юстиции, отказавшегося приносить извинения.

Между тем режиссер не теряет надежды на понимание со стороны зрителей. Она приняла участие в специальном показе «Зеленой границы», который прошел в Белостоке, городе, расположенном недалеко от границы с Белоруссией. После показа госпожа Холланд со сцены, где на всякий случай также присутствовали четверо сотрудников службы безопасности, отвечала на вопросы зрителей. Вопросов было много, и мероприятие затянулось до полуночи. Многие спрашивали о символизме в фильме, о роли жителей приграничной польской деревни Михалово, а также о роли одного из главных героев — польского пограничника, который прогоняет нелегалов обратно в лес и испытывает по этому поводу сомнения. «На самом деле он хороший человек, он чуткий. И там служит так много замечательных людей»,— сказала зрителям режиссер.

В беседе с WSJ госпожа Холланд подчеркнула, что очень важно обращать внимание на склонность человека к добру и не забывать о тех ужасах, которые творились. По словам режиссера, она переживает, что память о холокосте постепенно уходит и ее сменяет нетерпимость и безразличие. «Самое плохое в авторитарных режимах то, что люди к ним привыкают и они перестают вызывать у них негодование»,— говорит она.

Алена Миклашевская