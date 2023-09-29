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Коммерсантъ FM
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Спикер Нацсобрания Армении и глава Верховной рады обсудили ситуацию в Карабахе

Спикер Национального собрания Армении Ален Симонян провел встречу с председателем Верховной рады Украины Русланом Стефанчуком в Дублине. По информации «Арменпресс», они обсудили «антитеррористическую операцию» Азербайджана в Нагорном Карабахе и эвакуацию армян из региона. Стороны также договорились о развитии межпарламентских связей Армении и Украины.

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

«Спикер Национального собрания представил подробности событий, предшествовавших насильственной депортации армян Нагорного Карабаха, перечислив проблемы безопасности и последствия широкомасштабного нападения азербайджанских вооруженных сил. Украинский партнер подчеркнул важность двусторонней встречи, выразив готовность сотрудничать и на многосторонних площадках»,— сообщили «Арменпресс» в пресс-службе Национального собрания.

19–20 сентября Азербайджан провел «антитеррористическую» операцию в Нагорном Карабахе. После этого началась массовая эвакуация армян из Карабаха в Армению. Территорию республики, по последним данным, покинули почти 93 тыс. человек.

Также господа Симонян и Стефанчук обсудили перспективы развития межпарламентских связей. «Стороны сочли приоритетной актуальность установления мира и решения проблем безопасности в регионе»,— добавили в пресс-службе.

6 сентября супруга премьер-министра Армении Николы Пашиняна Анна Акопян посетила саммит первых леди и джентльменов, организованный в Киеве Еленой Зеленской — женой президента Украины Владимира Зеленского. По данным «Арменпресс», жена премьера передала Украине гуманитарную помощь. Это была первая гуманитарная помощь, переданная Арменией с начала военного конфликта Украины с Россией.

Подробнее о том, как эти события отразились на отношениях Москвы и Еревана,— в материале «Ъ FM».

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