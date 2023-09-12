«Никол Пашинян повторяет ошибки трехлетней давности»

Россия не боится потерять союзника в лице Армении. Так пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил на вопрос о нынешнем состоянии отношений между двумя государствами. Ситуация обострилась, когда Ереван заявил об усугубившемся гуманитарном кризисе в Нагорном Карабахе и отсутствии помощи со стороны Москвы. Премьер-министр Армении Никол Пашинян на этом фоне отозвал постоянного посла при Организации Договора о коллективной безопасности. Правда, как заявил Песков, официальных сигналов о выходе Армении из ОДКБ Кремль пока не получал. Обозреватель “Ъ” Максим Юсин не считает удачными последние шаги армянских властей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ

В отношениях России с одним из ближайших союзников, членом ОДКБ — Арменией — возник жесточайший кризис. Стороны обмениваются взаимными обвинениями. Премьер-министр республики Никол Пашинян заявляет в интервью итальянской газете, что курс на стратегический союз с Москвой был ошибкой. Его жена отправляется в Киев, встречается с президентом Владимиром Зеленским.

Также Ереван впервые с начала российско-украинского конфликта передает Киеву гуманитарную помощь. И, наконец, Армения проводит совместные военные учения с США, а своего представителя из ОДКБ отзывает, никого не направляя взамен.

Все происходящее напоминает жест отчаяния. Николу Пашиняну не позавидуешь — он оказался практически в безнадежном положении.

Азербайджан перебрасывает к границе с Арменией боевую технику, на которую нанесены тактические знаки по аналогии с российскими «Z» и «V» накануне 24 февраля. Многое свидетельствует о том, что военная операция Баку может состояться уже в ближайшее время.

И остается только гадать, ограничится ли она только Нагорным Карабахом (а шансов удержать Степанакерт у армян очень мало), либо же президент Ильхам Алиев воспользуется ситуацией, чтобы решить все спорные вопросы, в том числе пробить коридор в Нахичевань, на этот раз через территорию собственно Армении.

А ситуация для Баку как никогда благоприятная. Во-первых, соотношение сил, как показала 44-дневная война осенью 2020 года, явно в его пользу. Во-вторых, Азербайджан по-прежнему опирается на практически неограниченную поддержку своего главного союзника — Турции.

В-третьих, у армян таких союзников нет. Россия, даже если бы хотела прийти им на помощь, слишком глубоко увязла на Украине и едва ли может позволить себе открыть второй фронт. А Запад далеко и в военном отношении повлиять на положение дел не может, а в экономическом — сам сильно зависит от поставок азербайджанских нефти и газа, которые частично заменяют ему российские.

Поэтому сложно представить себе, что США и ЕС введут против Баку жесткие санкции даже в ответ на силовую операцию в Карабахе и гибель мирных жителей.

Оказавшись в тупике, Никол Пашинян, по-видимому, думает уже о том, как объяснить соотечественникам будущее поражение и возможные будущие уступки. Похоже, его линия защиты будет такой: во всем виновата Москва, именно она бросила союзника на произвол судьбы как три года назад, так и сейчас, именно она позволяет Баку осуществлять блокаду Карабаха и договаривается с Ильхамом Алиевым за спиной армян.

Чисто эмоционально Пашиняна можно было бы понять. Но в большой политике места эмоциям быть не должно.

Кидаясь из одной крайности в другую, армянский премьер повторяет те же ошибки, которые он допустил накануне войны 2020 года и которые оказались фатальными для его народа.

Нельзя одновременно провоцировать главного врага — Азербайджан — и демонстративно бросать вызов единственному теоретически возможному защитнику — Кремлю.

В том незавидном геополитическом положении, в каком находится Армения, подобный подход сложно назвать дальновидным и прагматичным. Сознательный клинч с Москвой, в который вступил Ереван, только поощряет Баку к более решительным, более дерзким шагам.

Потому что даже сегодня, даже в разгар конфликта на Украине, единственным человеком, который мог бы убедить Ильхама Алиева проявить сдержанность, умерить аппетиты, остается Владимир Путин. Но сегодня на фоне армяно-американских учений и визита в Киев жены Пашиняна сложно представить, что российский президент захочет это делать.

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