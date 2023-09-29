Песков: Кремль дал всю необходимую информацию о встрече Путина с Кадыровым

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил журналистам, что вся необходимая информация о встрече Владимира Путина с главой Чечни Рамзаном Кадыровым была обнародована. Так он ответил на вопрос журналиста, обсуждалась ли на встрече ситуация с избиением содержащегося в СИЗО Грозного Никиты Журавеля, который сжег Коран.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Мы дали об этой встрече всю информацию, которая была необходима, вы все слышали и видели, о чем шла речь»,— сказал господин Песков.

Вчера, 28 сентября, Владимир Путин встретился с Рамзаном Кадыровым в Кремле. На встрече они обсудили ситуацию в экономике, в социальной сфере республики, а также поддержку участников СВО и их семей.

16 августа Татьяна Москалькова рассказала, что получила обращение Никиты Журавеля об избиении сыном Рамзана Кадырова — Адамом. Она поручила омбудсмену Чечни Мансуру Солтаеву разобраться в ситуации. Тот заверил, что в Чечне «никто не может быть подвергнут истязаниям и избиению» и по инциденту проведут проверку. 25 сентября Рамзан Кадыров заявил, что «гордится поступком Адама», поскольку надругательством над святынями занимаются «провокаторы и предатели». 26 сентября Дмитрий Песков заявил, что ситуацию с сыном главы Чечни Рамзана Кадырова Адамом комментировать не будет.

Никита Журавель был задержан 20 мая после публикации видео сожжения Корана в районе соборной мечети в Волгограде. Суд арестовал его на два месяца, а дело передали в Чечню. Молодой человек находится в СИЗО в Грозном.

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