Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Песков: Кремль дал всю необходимую информацию о встрече Путина с Кадыровым

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил журналистам, что вся необходимая информация о встрече Владимира Путина с главой Чечни Рамзаном Кадыровым была обнародована. Так он ответил на вопрос журналиста, обсуждалась ли на встрече ситуация с избиением содержащегося в СИЗО Грозного Никиты Журавеля, который сжег Коран.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Мы дали об этой встрече всю информацию, которая была необходима, вы все слышали и видели, о чем шла речь»,— сказал господин Песков.

Вчера, 28 сентября, Владимир Путин встретился с Рамзаном Кадыровым в Кремле. На встрече они обсудили ситуацию в экономике, в социальной сфере республики, а также поддержку участников СВО и их семей.

16 августа Татьяна Москалькова рассказала, что получила обращение Никиты Журавеля об избиении сыном Рамзана Кадырова — Адамом. Она поручила омбудсмену Чечни Мансуру Солтаеву разобраться в ситуации. Тот заверил, что в Чечне «никто не может быть подвергнут истязаниям и избиению» и по инциденту проведут проверку. 25 сентября Рамзан Кадыров заявил, что «гордится поступком Адама», поскольку надругательством над святынями занимаются «провокаторы и предатели». 26 сентября Дмитрий Песков заявил, что ситуацию с сыном главы Чечни Рамзана Кадырова Адамом комментировать не будет.

Никита Журавель был задержан 20 мая после публикации видео сожжения Корана в районе соборной мечети в Волгограде. Суд арестовал его на два месяца, а дело передали в Чечню. Молодой человек находится в СИЗО в Грозном.

Подробнее — в публикации «Ъ» «На милость посетителей».

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...