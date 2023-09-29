Автомобили заезжают в онлайн

За прошедшие несколько дней уже две компании объявили о запуске онлайн-продаж автомобилей. АвтоВАЗ 28 сентября начал предлагать на своем сайте машины по заводским ценам. Благодаря новой программе клиенты смогут сэкономить до 40 тыс. руб., сказано на интернет-странице. Ранее китайские автомобили появились на маркетплейсе Ozon, причем их можно купить с доставкой на дом. Эксперты говорят, что в целом потенциал у дистанционных сделок есть, но пока к ним остается слишком много вопросов. Что не так с онлайн-продажами автомобилей? Разбирался Владислав Викторов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Пока предложенная АвтоВАЗом модель онлайн-покупки автомобиля больше напоминает систему бронирования: клиент дистанционно выбирает машину, оформляет все документы и затем должен приехать в один из трех дилерских центров Lada в Тольятти.

При этом выбор автомобилей скудный — купить онлайн можно только Lada Granta либо в комплектации Standart, либо спортивную версию. Зато есть приятный бонус — «повод для путешествия к Жигулевскому морю», как сказано в пресс-релизе, а также заводская цена на машину без дилерской наценки.

АвтоВАЗ обещает, что клиенты сэкономят до 40 тыс. Правда, и здесь все не так просто, обращает внимание вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин:

«Еще пять месяцев назад мы просили АвтоВАЗ начать онлайн-продажи, чтобы победить жуткую историю, когда дилеры навязывают разного рода дополнительные услуги и кредиты.

Производитель смог услышать нас только отчасти: онлайн-продажи, судя по всему, на сайте открываются, но при этом обязательно навязывается кредитное плечо.

Без займа, судя по всему, автомобиль приобретать в Российской Федерации не стоит. Но 10,5% — это очень много и, безусловно, невыгодно. Кроме того, это не окажет существенного влияния на продажи таких автомобилей в стране».

Причем 10,5% — это минимальный порог. Так что за Lada Granta в комплектации Standart, которая стоит почти 700 тыс. руб. и при первоначальном взносе в 30%, за пять лет придется переплатить примерно 300 тыс. руб.

Другую схему предложил на этой неделе Ozon — маркетплейс продает китайские автомобили Chery пока от одного дилера. Зато клиент получит машину с доставкой на дом. При этом цена, например, кроссовера Tiggo 7 Pro Max соответствует среднерыночной.

Такая стратегия онлайн-продаж кажется более логичной, но к ней тоже есть вопросы, отмечает главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков:

«Ozon полностью снимает вопрос чистоты оплаты. Деньги ушли и попали именно к адресату, а не к кому-нибудь еще. У меня остается только один вопрос: что будет, если покупатель по какой-то причине откажется от покупки?»

В целом все собеседники “Ъ FM” сходятся во мнении, что за онлайн-продажами автомобилей будущее. А, как подсчитали эксперты сервиса «СберАвто», за лето 2022-го интерес к этой схеме резко вырос, особенно в Москве. Так, с июня по август на подобные сделки пришлось почти 50% всех операций площадки.

Примечательно, что в основном через интернет клиенты покупают автомобили с пробегом. А в лидерах — марки Kia, BMW и Mercedes-Benz.

Однако в нынешнем виде онлайн-продажи больше похожи на рекламные акции, заметил президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Алексей Подщеколдин:

«Что касается самой формы, то, в принципе, она возможна, много подобных проектов уже запускалось. В частности, это делали и Hyundai, и Renault. Но процент таких продаж был на уровне 1%.

Реально все больше сводилось к тому, что завод звонил конкретному покупателю и просил машину забрать у конкретного дилера. Тогда я не понимаю, почему это онлайн-продажи, скорее, это онлайн-реклама».

Впрочем, даже в российском офисе бренда Chery признают, что пока покупать автомобили онлайн «готовы лишь исключительные люди». А некоторые собеседники “Ъ FM” считают, что дистанционная покупка машины, да еще и с доставкой на дом, — это привилегия, доступная только в спокойные и стабильные для страны времена.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".