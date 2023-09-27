Ozon садится в авто

Маркетплейсы начали продавать автомобили. На Ozon теперь можно приобрести машину китайского бренда Chery. Пока эта возможность есть только у жителей Москвы и области, но вскоре география расширится, сообщили «Ведомостям» представители площадки. Покупка будет происходить на Ozon: клиент сможет выбрать автомобиль и оплатить его. Все гарантийные обязательства и сервисное обслуживание берет на себя дилер.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Пока маркетплейс сотрудничает только с одним игроком — Delivery Car. Со временем на площадке может появиться больше брендов, рассказал “Ъ FM” руководитель направления «Авто» в Ozon Алексей Махмудов:«Процесс приобретения автомобиля не отличается от покупки товаров других категорий. Машины Chery отображаются в специальном разделе — клиенту достаточно выбрать авто по гарантированной рекомендованной цене из онлайн-магазина Chery.

Затем нужно оплатить покупку банковской картой, привязанной к личному кабинету, и выбрать удобное время и место доставки. В указанное время менеджер дилерского центра доставит машину покупателю, подпишет с ним необходимый пакет документов, передаст ключи.

Все гарантийные, сервисные обязательства несет дистрибутор марки Chery в рамках договора купли-продажи, который покупатель подписывает с дилером».

Заинтересует ли это потребителей? И какие есть риски? Возможность приобрести машину онлайн вряд ли привлечет массового покупателя, считает соучредитель автоцентра «Долавто» Сергей Климов. Такое предложение станет популярным, только если авто на маркетплейсе будет дешевле, чем в рознице, продолжает эксперт:

«Такую форму торговли автомобилями регулярно пытаются организовать те или иные производители, какие-то коммерческие структуры. Как мы видим, пока никакого успеха в этом не достигнуто. Все-таки покупка машины — это непосредственно посещение автосалона, соответствующий антураж. Автомобиль надо посмотреть, посидеть в нем, проехаться. Человек хочет подержать в руках ту вещь, которую он покупает.

Идея такой торговли понятна: уйти от расходов на дилера, чтобы тот только обслуживал автомобиль, а продажа будет онлайн. Пока это все сомнительно. Граждане не так часто приобретают машины, поэтому не очень понятно, что маркетплейс выиграет при такой продаже.

Это может привлечь покупателя, если авто на площадке будет дешевле на 200-300 тыс. руб. и более.

Для меня как для потребителя это будет экономия. Да, я съезжу к какому-нибудь дилеру и посмотрю его, прокачусь, а куплю онлайн. Но что-то мне подсказывает, что вряд ли эти машины станут продавать дешевле, чем у дилера».

Рисков как таковых в покупке машины на маркетплейсе нет, однако остаются вопросы к организации процесса, отметил главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков: «Ozon полностью снимает вопрос чистоты оплаты. Деньги ушли и попали именно к адресату, а не к кому-нибудь еще. У меня остается только один вопрос: что будет, если покупатель по какой-то причине откажется от покупки?

Ему, условно, не понравились документы или состояние машины. Например, приехал — увидел царапину. Если деньги возвращаются тоже через Ozon как за несостоявшуюся сделку — это одна история. Если их будет возвращать дилер, который средства уже получил, то надо понимать, по какой схеме. Появятся ли в данном случае у покупателя какие-то дополнительные проблемы».

Три года назад Ozon уже пытался начать продажу автомобилей на своей площадке. Правда, тогда покупатель мог лишь забронировать товар на маркетплейсе. Оплачивать его нужно было в салоне у дилера. Как объяснили “Ъ FM” в компании, тогда Ozon свернул эксперимент, потому что решил сконцентрироваться на смежных категориях — автотоварах и запчастях.

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Елена Иванова