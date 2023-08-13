К Хантеру Байдену подошли специально

Дело о бизнесе сына американского президента Хантера Байдена получило новое развитие. Генпрокурор США решил отозвать сделку Байдена-младшего со следствием, которое, как считают многие, слишком мягко отнеслось к действиям подследственного, и назначил спецпрокурора для дальнейшего расследования. Именно этого и требовали оппоненты президента республиканцы, однако кандидатура спецпрокурора их категорически не устроила. Ведь им был назначен Дэвид Вайс, который и был инициатором «сладкой сделки». Консерваторы расценили это как очередную попытку администрации США манипулировать судебной системой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Еще недавно казалось, что судебная сага Хантера Байдена (на фото) подошла к концу, но его сделка со следствием вызвала такое возмущение в обществе, что уголовные дела против него вряд ли скоро будут закрыты

Фото: Jonathan Ernst / Reuters Еще недавно казалось, что судебная сага Хантера Байдена (на фото) подошла к концу, но его сделка со следствием вызвала такое возмущение в обществе, что уголовные дела против него вряд ли скоро будут закрыты

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

В конце прошедшей недели генпрокурор США Меррик Гарланд назначил федерального прокурора Делавэра Дэвида Вайса спецпрокурором по делу Хантера Байдена. Это решение, согласно заверениям генпрокурора, было принято в попытке разрешить спорную ситуацию и в ответ на запрос самого Дэвида Вайса. «Во вторник на этой неделе господин Вайс уведомил меня о том, что, по его мнению, его расследование достигло этапа, на котором ему следует продолжить свою работу в качестве специального прокурора, и он просил о соответствующем назначении»,— сообщил генеральный прокурор в своем заявлении для прессы. Такое назначение, по заверению генпрокурора, сделано «в интересах общества». Однако именно оно еще больше накалило в обществе разногласия, вызвав новые острые дискуссии.

Напомним, две недели назад судебная сага Хантера Байдена, казалось, вот-вот закончится. Он готовился официально заключить сделку со следствием по обвинениям в налоговых преступлениях и незаконном приобретении и хранении оружия. Соглашение избавило бы его от тюремного срока по этим эпизодам. Следователи намеревались при условии признания подсудимым вины квалифицировать эти нарушения как проступки.

Такой исход дела позволил бы Джо Байдену говорить, что следствие всесторонне рассмотрело дело и вынесло справедливое решение его закрыть. После этого президент США мог бы перейти к атакам на своего главного конкурента, которым, судя по текущим раскладам, будет экс-президент США Дональд Трамп. 45-й президент проходит сейчас по трем судебным разбирательствам, по двум из которых тоже назначен спецпрокурор.

Однако на соглашение Байдена-младшего со следствием с возмущением отреагировали республиканцы. Спикер палаты представителей Кевин Маккарти назвал его «сладкой сделкой»: по его мнению, обычному американцу за такие проступки однозначно бы грозило тюремное заключение. В этой связи республиканцы в нижней палате удвоили старания в рамках своего собственного расследования и регулярно стали выходить к общественности с новыми разоблачениями бизнеса Байденов. Хотя пока получения самим президентом денежных средств из-за рубежа доказать не смогли, в Палате представителей все чаще начали грозить ему началом процедуры импичмента.

Параллельно лидеры консерваторов призывали судью по делу Хантера Байдена присмотреться к договоренностям прокуратуры и адвокатов, а для беспристрастности расследования Минюсту США рекомендовали назначить независимого спецпрокурора.

В итоге к договоренностям с прокуратурой у судьи действительно возникли очень серьезные вопросы. Сделка рассыпалась на глазах, что в итоге и привело к заявлению генерального прокурора США. Минюст также сообщил федеральному судье, что хочет отозвать сделку о признании вины подследственным, дав адвокатам Хантера Байдена на согласие срок до понедельника.

Однако назначение на должность спецпрокурора именно Дэвида Вайса, который и расследовал дело Хантера Байдена, а также изъявлял готовность заключить с подозреваемым столь критикуемое республиканцами соглашение, вызвало шквал недовольства. В частности, влиятельный сенатор-республиканец Линдси Грэм напомнил в своем заявлении, что заслушанные в Конгрессе свидетели из налоговой службы жаловались на особое отношение следствия к Хантеру Байдену. Они говорили, в частности, что Минюст игнорировал их рекомендации предъявить сыну президента более серьезные обвинения. Поэтому, по словам сенатора, назначение господина Вайса «не решает ни одной из проблем, выявленных в этом случае... единственным решением этой проблемы является привлечение новых людей ко всему, что связано с Хантером Байденом».

Претендент на президентскую номинацию от Республиканской партии сенатор Тим Скотт в интервью Fox News заявил, что Минюст общается с Хантером Байденом «в лайковых перчатках» и что Дэвиду Вайсу «нельзя доверять». Дональд Трамп в своем заявлении для прессы назвал Минюст охранителем «картеля Байденов». А другой кандидат в президенты, Рон Десантис, квалифицировал назначение спецпрокурора как «полнейший обман».

Газета The Wall Street Journal, которая вышла с разгромной колонкой по поводу решения генпрокурора, полагает, что назначение спецпрокурора даст основания Минюсту для «ограничения доступа (Конгресса.— “Ъ”) к агентам ФБР и другим лицам, которые работали над делом, а насчет членов семьи Байдена можно забыть: расследование Конгресса, вероятно, зашло в тупик». «В результате президентские выборы, по сути, будут под присмотром специальных прокуроров,— негодуют авторы колонки.— Не ожидайте, что все это успокоит наши партийные страсти или восстановит веру в беспристрастное правосудие».

Глава нью-йоркской адвокатской фирмы Bukh Law Firm Аркадий Бух в беседе с “Ъ” отметил, что разница между спецпрокурорами по делу в отношении Дональда Трампа и Хантера Байдена в том, что прокуроры, по сути, назначаются действующим президентом, а значит, так или иначе подконтрольны ему.

«Получается, что если не прямо, то косвенно спецпрокурор по делу Хантера Байдена утвержден его отцом. В результате я думаю, что его (Байдена-младшего.— “Ъ”) накажут, но любя»,— полагает юрист. Он также добавил, что Минюсту пришлось идти на назначение спецпрокурора из-за риска, что судья отвергнет эту сделку и исход всего процесса становился бы туманным.

«Прокуроры, которые назначены Байденом-старшим, договорились о "сладкой сделке", а вот федеральный судья назначается раз на всю жизнь — судей не меняют после каждых выборов. И этот судья не захотел ставить свою беспристрастность под вопрос, посчитав соглашение несправедливым,— отметил юрист, добавив: — За четверть века в практике таких сделок я не припомню, "сладкая" — это ничего не сказать, она неслыханная. Чтобы тяжкое преступление квалифицировали как проступок, при сотнях дел, которые мне пришлось вести, я такого не видел».

Тем не менее, по мнению NBC News, назначение специального прокурора все-таки создает «потенциальные ловушки для демократов». Ситуация с расследованием, которое далеко от завершения, вероятно, удвоит усилия Республиканской партии по поиску связи между бизнес-деятельностью сына и использованием его отцом своих властных полномочий. Да и сфокусироваться в полной мере на судебных делах Дональда Трампа у Джо Байдена теперь вряд ли получится.

Пока опросы общественного мнения не показывают серьезного влияния дела Хантера Байдена на рейтинги его отца, но некоторые политологи утверждают, что оно еще может повлиять на настроения независимых избирателей, которые и решают исход выборов.

Екатерина Мур, Вашингтон