Республиканцы и три президента

В президентской библиотеке Рональда Рейгана в городе Сими-Валли (штат Калифорния) состоялись вторые по счету республиканские дебаты. Семь претендентов на номинацию от консерваторов обсуждали внутренние проблемы страны, а также ошибки нынешнего президента Джо Байдена и бывшего — Дональда Трампа. Господа Байден и Трамп давно сфокусировались на борьбе друг с другом и всерьез конкурентов не воспринимают. Такое отношение вызывает у республиканских претендентов на номинацию разочарование. В отместку Дональда Трампа в ходе дебатов нещадно критиковали, давали ему клички и даже назначили «самым слабым звеном».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предвыборные дебаты Республиканской партии США

Фото: Mike Blake, Reuters Предвыборные дебаты Республиканской партии США

Фото: Mike Blake, Reuters

Республиканские кандидаты, претендующие на номинацию от партии, провели вторые по счету дебаты. Трансляция началась в девять вечера по восточно-американскому времени на телеканалах Fox Business и Univision.

Сами дебаты проходили в президентской библиотеке Рональда Рейгана в городе Сими-Валли (штат Калифорния). Накануне претенденты на номинацию от Республиканской партии не раз упоминали о сакральном значении для них этого места и о наследии одного из самых любимых американцами президентов-консерваторов.

«Рональд Рейган дал нам видение. Революция родилась из этого видения, что для города на холме (Вашингтона.— “Ъ”) возможно все»,— заявил один из кандидатов сенатор Тим Скотт в интервью генеральному директору Фонда Рейгана Дэвиду Трулио в среду.

А бывший вице-президент Майк Пенс днем ранее заявил о том, что он заручился поддержкой нескольких бывших чиновников администрации Рональда Рейгана, которые считают, что он — «наиболее подготовленный человек для защиты наследия Рейгана».

Да и сами дебаты начались с видеоролика о наследии 40-го президента, о том, «какие сложные вызовы стоят сегодня перед Республиканской партией», и о том, как бы Рональд Рейган на них реагировал.

В связи с этой ностальгией The Guardian, предваряя дискуссию, не без сарказма констатировала: «Дух Рейгана витает над республиканскими дебатами».

«Проведение этих дебатов в библиотеке Рейгана — это почти троллинг наследия настоящих республиканцев, потому что таковых в партии больше нет»,— процитировала газета профессора Государственного университета Моргана в Балтиморе Джейсона Джонсона.

И действительно, несмотря на многочисленные попытки отсылок к Рональду Рейгану и его подходам, дискуссия консерваторов мало походила на интеллектуальный стиль, которым славился 40-й президент. Его «дух» очень скоро уступил место незримо присутствовавшим в зале Джо Байдену и Дональду Трампу, которые хоть и по-разному, но не давали покоя участникам дебатов.

На сцене выступили на этот раз семь кандидатов: губернатор Флориды Рон Десантис, бывший постпред США при ООН Никки Хейли, сенатор Тим Скотт, предприниматель Вивек Рамасвами, бывший вице-президент Майк Пенс, бывший губернатор Нью-Джерси Крис Кристи и губернатор Северной Дакоты Дуг Бургум.

Кандидат в президенты от Республиканской партии, бывший губернатор Арканзаса Аса Хатчинсон дебаты в этот раз пропустил. Вместо этого политик на своем сайте запустил интерактивный интерфейс с использованием искусственного интеллекта, чтобы избиратели могли знать, какое у него мнение по различным вопросам.

Пропустил дебаты и фаворит гонки — бывший президент США Дональд Трамп. Экс-президент решил в очередной раз перебить информационную повестку республиканских дебатов и выступить с речью в Детройте.

Хотя Дональда Трампа немало критиковали его конкуренты за неуважение к избирателю и нежелание участвовать в дискуссии, бояться ему в общем-то было нечего. Накануне вторых дебатов экс-президент был практически недостижим и «оставался бесспорным лидером на выдвижение от Республиканской партии», отмечал CNN.

Согласно результатам недавнего опроса, проведенного телеканалом, господин Трамп заручился 58% поддержки республиканских избирателей.

За ним на втором месте с большим отрывом шел Рон ДеСантис — 15%, далее следовала Никки Хейли (6%), бизнесмен Вивек Рамасвами (5%), Майк Пенс и Тим Скотт (по 4%), Крис Кристи (3%), Аса Хатчинсон (1%) и Дуг Бургум (менее 1%).

Вероятно, Дональд Трамп решил в очередной раз не распыляться и сконцентрировать свои силы на главном конкуренте — Джо Байдене. В Детройте экс-президент обратился к работникам автомобильной промышленности. Поездка главного республиканца состоялась на следующий день после того, как Джо Байден вышел на пикет, став первым действующим лидером в истории США, поддержавшим бастующих. Профсоюз автомобилестроителей настаивает на повышении заработной платы, сокращении рабочей недели и гарантиях от ведущих автопроизводителей страны, что новые рабочие места в области строительства электромобилей будут объединены в профсоюзы.

Эта тема активно муссировалась и в ходе дебатов, которые по большей части были посвящены внутренним проблемам в стране и промежуточным результатам работы Джо Байдена. По словам Ники Хейли, «байденомика — причина того, что эти рабочие протестуют». «И он там по своей вине, это он разогнал инфляцию»,— добавила она. А Майк Пенс продолжил, что «Джо Байдену не место с протестующими, ему место среди безработных».

Когда разговор зашел о проблемах эпидемии наркотической зависимости американцев и одной из причин — открытой границе с Мексикой, через которую в страну проникают запрещенные вещества, господину Байдену досталось почти от каждого кандидата. Особенно они негодовали из-за 6 млн нелегальных иммигрантов, которые проникли в страну при 46-ом президенте.

Вивек Рамасвами заявил, что в случае победы он не будет «сидящей в Белом доме пустой оболочкой», а решит проблему сразу. Госпожа Хейли пообещала финансировать только защиту границ, но остановить помощь городам-убежищам для нелегалов и дать пограничникам все возможности, чтобы «выполнять свою работу». Губернатор Десантис отметил, что слишком часто в Америке «выбирали сдаваться, вместо того чтобы разговаривать с позиции силы» в вопросе взаимоотношениях с Мексикой. Он также выразил обеспокоенность по поводу сотрудничества Китая с Мексикой, в том числе и в контексте военного взаимодействия. «Нация без границ — не нация!» — провозгласил господин Десантис, пообещав пойти войной на мексиканские наркокартели. Вивек Рамасвами и Тим Скотт подняли вопрос, имеют ли в принципе дети нелегальных иммигрантов право на гражданство по рождению, и что, возможно, этот вопрос должен быть решен в Верховном суде.

Когда дебаты коснулись внешней политики, единственное, в чем сходились кандидаты, это тезис о том, что Китай остается главным американским конкурентом. Они в один голос обещали лишить КНР всех рычагов давления на США и вернуть им экономическую независимость.

Когда же вопрос зашел о финансировании Украины, то дискуссия стала неуправляемой.

Главный огонь на этот раз вызвал на себя губернатор Флориды. На вопрос, будет ли он продолжать военную помощь Киеву, политик ответил: «В наших интересах положить конец этой войне, и именно это я буду делать как президент. У нас не будет пустых чеков». Он добавил, что неразумно «отправлять деньги на выплату пенсий и зарплат бюрократам и на финансирование бизнеса по всему миру, в то время как в США вторгаются (нелегалы.— “Ъ”)». «Мы даже не контролируем свою территорию. Мы должны защитить американский народ, прежде чем начинать беспокоиться обо всех этих других вещах»,— добавил политик.

Видно было, что этот ответ губернатора всерьез раздосадовал Тима Скотта, Майка Пенса и Никки Хейли, которые начали по очереди перекрикивать друг друга. Ведущие было попробовали дать слово Вивеку Рамасвами, тот попытался начать: «Если мы считаем Путина диктатором, это не значит, что Украина хорошая. Это страна, где закрыли 11 оппозиционных партий…» Но его голос потерялся на фоне выкриков Ники Хейли, Майка Пенса и Криса Кристи. Дискуссия стала настолько стала острой, что ведущие поспешили ее завершить.

Интересно, что от более активного на этих дебатах Рона Десантиса досталось и отсутствовавшему Дональду Трампу. Он должен «отчитаться за свои действия» в вопросе наращивания американского внешнего долга, настаивал губернатор Калифорнии. Крис Кристи поддержал коллегу и представил на суд общественности каламбур. За то, что господин Трамп уклонился (англ. ducking, звучит как дакинг) от дебатов, он предложил называть экс-президента Дональдом Даком. К слову, до этого только сам Дональд Трамп позволял себе придумывать клички оппонентам.

В финальной части дебатов ведущая неожиданно предложила кандидатам поиграть в «слабое звено» и проголосовать за того, кто должен выбыть из гонки. Тем более что вряд ли кому-то удастся опередить Дональда Трампа, резюмировала она. На это все развели руками и отказались от такой странной игры. Тем не менее Крис Кристи высказался, что слабое звено здесь именно экс-президент, который «разделил американские семьи» и не явился на дебаты.

Последнее слово досталось господину Рамасвами, который заявил, что хотя, по его мнению, «Трамп был отличным президентом, программа "Америка прежде всего" не принадлежит одному человеку». «Она не принадлежит Дональду Трампу... И вопрос в том, кто собирается объединить эту страну и вывести его повестку на новый уровень… Дональд Трамп и его наследие — это правильный путь, но мы объединим эту страну, чтобы вывести его программу на новый уровень»,— пояснил он. Вот так республиканцы вроде бы начали с наследия Рональда Рейгана, а закончили наследием Дональда Трампа.

Екатерина Мур, Вашингтон