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Коммерсантъ FM
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Bloomberg: падение поставок нефти в США приводит к росту цен по всему миру

Запасы нефти в главном хранилище в США находятся на сезонном минимуме. Как отмечает Bloomberg, истощение запасов в крупнейшем хранилище нефти Кушинг в США отражается на рынках от Азии до Ближнего Востока и Европы, вызывая рост цен.

Речь идет о хранилищах Кушинг в штате Оклахома, пункте поставок эталонных фьючерсов на сырую нефть США. Запасы в хабе сейчас чуть выше сезонных минимумов, которые в последний раз наблюдались в 2014 году. Это происходит как раз в тот момент, когда рынки столкнулись с с ограничением поставок со стороны Саудовской Аравии и России.

По данным анализа Bloomberg, флагманские поставки сырой нефти из США, предлагаемые в Азии, в этом году будут дорожать быстрее всего. Спред между нефтью Brent и ближневосточной нефтью подскочил до самого высокого уровня с февраля.

По словам трейдеров, которые покупают и продают этот сорт, партия нефти West Texas Intermediate Midland с поставкой в Азию в январе предлагается на продажу с надбавкой в размере $9 за баррель выше эталонной нефти ОАЭ. По данным Bloomberg, это будет самая высокая надбавка к цене в этом году. Торги начнутся на следующей неделе.

Цена нефти c месторождения Мурбан-баб также выросла по отношению к Дубаю на бирже ICE Futures Abu Dhabi. Хотя спотовые поставки ближневосточной нефти начнут торговаться только в ближайшие недели, надбавка к цене за этот сорт, часто сравниваемая с WTI Midland, сегодня выросла до самого высокого уровня с февраля.

Ограничение поставок в США сократило разрыв между американской нефтью и международным эталонным сортом Brent до $3 за баррель. Это самый низкий показатель с мая прошлого года. Между тем спред между нефтью Brent и ближневосточной нефтью Дубая, также известной как Brent-Dubai EFS, резко возрос.

Трейдеры также указывают на достаточно высокие запасы в регионе побережья Мексиканского залива как на признак того, что экспорт США может оставаться на прежнем высоком уровне в течение нескольких недель. Окончание сезонных работ по техническому обслуживанию нефтеперерабатывающих заводов в США наряду с завершением капитальных ремонтов НПЗ в Европе также должно высвободить часть поставок.

5 сентября Саудовская Аравия и Россия заявили о планах продлить действующие сокращения добычи нефти до конца 2023 года. После этого решения нефть марки Brent подорожала до $100 за баррель. По расчетам консалтинговой компании Energy Aspects, рост цен с большим избытком компенсирует сокращение объемов продаж для России и Саудовской Аравии. Международное энергетическое агентство ожидает значительного дефицита на мировом рынке нефти во второй половине 2023 года из-за решения ОПЕК+ сократить добычу.

О том, как сокращенная добыча нефти не успевает за растущим спросом читайте в материале «МЭА фиксирует недолив».

Анастасия Ларина

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