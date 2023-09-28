WSJ: Саудовская Аравия и Россия выиграли от сокращения добычи нефти

Саудовская Аравия и Россия за последние месяцы заработали миллиарды долларов дополнительных доходов от нефти после того, как их решение в составе ОПЕК+ сократить добычу нефти привело к резкому росту цен на нефть. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Как отмечает издание, после решения России и Саудовской Аравии нефть марки Brent подорожала до $100 за баррель. По расчетам консалтинговой компании Energy Aspects, рост цен с большим избытком компенсирует сокращение объемов продаж.

Согласно прогнозу Energy Aspects, доходы от нефти Саудовской Аравии в этом квартале вырастут почти на $30 млн в день по сравнению с прошлым кварталом, или примерно на 5,7%. За три месяца это около $2,6 млрд. Доходы от нефти России, вероятно, вырастут примерно на $2,8 млрд.

Нефть марки Brent в этом квартале подорожала на 25% и в последние дни торговалась на уровне $95 за баррель, хотя в последнее время цена незначительно снизилась.

Эксперты ОПЕК+ прогнозируют глобальный дефицит нефти в размере 3,3 млн баррелей в день в четвертом квартале. Многие нефтяные аналитики теперь ожидают, что цена эталонной Brent вскоре превысит $100 за баррель.

По оценкам Rystad Energy, затраты на добычу нефти в Саудовской Аравии и России находятся на низком уровне. В среднем они составляли $9,3 и $12,8 за баррель соответственно в прошлом году. Низкие затраты означают, что большая часть доходов от экспорта нефти может быть конвертирована в прибыль.

В октябре прошлого года ОПЕК решила сократить добычу на 2 млн баррелей в день. В мае небольшая группа стран во главе с Саудовской Аравией объявила о повторном сокращении добычи более чем на 1 млн баррелей в день. В июле Саудовская Аравия еще раз сократила добычу — снова на 1 млн баррелей в день. 5 сентября Саудовская Аравия и Россия заявили, что планируют продлить действующие сокращения до конца 2023 года.

Согласно последнему прогнозу Международного энергетического агентства (МЭА), ограничение на добычу нефти странами ОПЕК+ приведет к ее значительному дефициту на мировом рынке во второй половине 2023 года.

Как сокращенная добыча нефти не успевает за растущим спросом — читайте в материале «МЭА фиксирует недолив».

Анастасия Ларина