Инвесторов потянуло к земле

Развивающая аграрные проекты команда экс-президента УГМК Искандара Махмудова заинтересовалась семеноводством. Партнер бизнесмена Иван Юзефович стал совладельцем поставщика семян Ruseed, готовящегося вложить в расширение бизнеса 3 млрд руб. Регуляторы стремятся заместить импорт семян, но, как указывают эксперты, такие проекты требуют больших затрат и долго окупаются.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Партнер экс-президента УГМК Искандара Махмудова, чье состояние Forbes оценивает в $7,3 млрд, Иван Юзефович стал совладельцем поставщика семян Ruseed, следует из ЕГРЮЛ. Господин Юзефович 27 сентября получил 100% в ООО «Городские строительные решения», которое владеет по 50% ООО «Русид», ООО «Русская селекция» и ООО «НПО Русская селекция». Остальные 50% в этих компаниях через ООО «Проинвест» контролируют управляющий партнер Ruseed Марк Гехт, Дмитрий Денисенков и Мария Мишель Вайнштейн, следует из данных ЕГРЮЛ.

Иван Юзефович входил в совет директоров структур УГМК. Сегодня он владеет 30% ООО «Группа КМ», которую через ООО «Виолан» контролирует Искандар Махмудов. Другой структуре Ивана Юзефовича, ООО «Инвестком», принадлежит агрохолдинг «АФГ Националь», на балансе которого около 180 тыс. га сельхозземель. А «Виолан» владеет 50% «Косминвеста» (на май этого года управлял 258 тыс. га земель, по данным BEFL). Ранее стало известно о создании «Косминвестом» совместного предприятия с «Щелково Агрохимом» для выпуска семян масличных (см. “Ъ” от 11 июля). В «Инвесткоме» и Ruseed комментарии не предоставили, Марк Гехт на вопросы не ответил.

Ruseed поставляет семена подсолнечника, сои и льна. По собственным данным, работает в 20 регионах, включает 100 пунктов испытаний гибридов. Площадь засеянных гибридами компании земель оценивается в 200 тыс. га. Входит в консорциум, созданный для разработки гибридов подсолнечника, совместно с агрохолдингом «Био-тон» главы Союза экспортеров зерна Эдуарда Зернина и крупным производителем масложировой продукции ГК «Эфко» (бренды «Слобода», Altero).

Появление нового совладельца Ruseed может быть связано с планами компании по расширению бизнеса. В августе 2023 года «Интерфакс» со ссылкой на Марка Гехта сообщал о намерении Ruseed инвестировать 3 млрд руб. в центр селекции и семеноводства, тепличный комплекс и производство гибридов кукурузы и подсолнечника. По данным Минсельхоза, комплекс Ruseed по производству семян подсолнечника мощностью 10 тыс. тонн должен запуститься до конца 2023 года.

Минсельхоз выступает за ускорение замещения импорта семян. С 1 сентября 2023 года иностранные производители должны создавать СП с местными организациями с долей нерезидентов не более 49%, выполнять селекцию полного цикла и отчитываться о локализации. Кроме того, c 1 октября по 31 декабря этого же года Минсельхоз может вводить квоты на ввоз из ряда стран семян части культур. В Национальном семенном альянсе, прогноз которого приводит «Агроинвестор», ожидают увеличения доли местных семян подсолнечника в 2024 году с текущих 26% до 44%, а гибридов — с 11% до 24%.

Директор «Совэкона» Андрей Сизов отмечает, что новый совладелец Ruseed, видимо, верит в силу протекционистских мер и планирует развивать отдельное направление семеноводства. Но, отмечает он, среди поставщиков семян подсолнечника есть и другие крупные местные игроки, а этот бизнес требует больших затрат. Кроме того, говорит эксперт, нагрузка на российских сельхозпроизводителей продолжает расти — под новые экспортные пошлины подпали, например, лен, нут и горох, в связи с чем перспективы местного растениеводства выглядят не слишком радужно.

Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько отмечает, что владельцам агрохолдингов проекты в семеноводстве позволяют улучшить обеспечение посевными материалами и заработать на их продаже другим участникам рынка. По его словам, развитие такого производства требует долгосрочных инвестиций и «аккуратных мер протекционизма со стабильными правилами игры», эффективной защитой авторских прав, стимулами для глобальных поставщиков работать в России и поддержкой местных игроков.

Анатолий Костырев